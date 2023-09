Unfall bei Olberode: Mann aus Oberaula missachtet Vorfahrt

Von: Eike Rustemeyer

Teilen

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Folgen des Unfalls: Mehrere Verletzte, zwei Autos mit wirtschaftlichen Totalschäden und eine für mehrere Stunden gesperrte Straße.

Oberaula – Ein 70-Jähriger Mann aus Oberaula missachtete am Sonntag gegen 11.20 Uhr an der Kreuzung Kasseler Straße/ Bundesstraße 254 ein „Vorfahrt-Gewähren-Schild“, teilt die Polizei mit.

Als er auf der Kasseler Straße von Olberode kommend in Richtung Asterode fuhr, habe er die Bundesstraße überquert, ohne für ein darauf fahrendes von rechts kommendes Auto zu halten.

Der mit vier Personen besetzte Wagen fuhr frontal in die Beifahrerseite des 70-Jährigen. Der Unfallverursacher, der 41-jährige Fahrer des anderen Autos sowie seine Mitfahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser in Ziegenhain, Kassel und Bad-Hersfeld eingeliefert. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 16 Uhr an.