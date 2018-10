Hanna Maiterth

Jahrgang 1989, geboren und aufgewachsen in Nordhessen. Hat an der Universität in Kassel Wirtschaftspädagogik mit dem Nebenfach Germanistik studiert. Seit 2018 als Volontärin bei der HNA. In ihrer Freizeit schnürt sie regelmäßig die Laufschuhe.

hma@hna.de