Unfall: Bus fuhr auf Verkehrsinsel bei Niedergrenzebach

Niedergrenzebach. Am Mittwochmorgen stand ein blauer Reisebus mitten auf der Verkehrsinsel am Abzweig der Bundesstraße zum Schwalmstädter Ortsteil Niedergrenzebach.

Die Polizei wurde über den Unfall nicht direkt informiert. Als schließlich ein Streifenwagen vor Ort war, fanden die Beamten den Bus verlassen vor, das Warnblinklicht eingeschaltet und die Türen verschlossen.

Nach kurzen Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass ein 52-jähriger Trutzhainer den Bus eines örtlichen Unternehmens gefahren hatte. Der Fahrer gab später an, dass er ein bisschen zu schnell gefahren und deshalb von der regennassen Fahrbahn abgekommen sei. Bis auf ihn selbst sei zum Unfallzeitpunkt niemand an Bord gewesen, Fahrgäste hatte er nicht.

Weil an dem Bus laut Polizei verkehrstechnisch alles in Ordnung war, es keine Verletzten gab und keinen Schaden, wurde der Unfall nicht offiziell aufgenommen. Lediglich die Rasenfläche der Verkehrsinsel hat der schwere Bus beschädigt, die Reifen sanken einige Zentimeter in den nassen Boden ein. Deshalb musste der Reisebus noch am Vormittag von der Verkehrsinsel gezogen werden.