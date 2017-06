Unfall im Trutzhainer Kreisel: 2400 Euro Schaden

Trutzhain. Zu einem Verkehrsunfall auf einer mit Diesel verunreinigten Straße kam es am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße B254 im Trutzhainer Kreisel.

Nach Angaben der Polizei geriet eine 40-jährige Frau aus Willingshausen mit ihrem Wagen im Kreisel auf Höhe der Abfahrt Schwalmstadt gegen 9.55 Uhr auf einer Dieselspur ins Rutschen und prallte gegen ein Verkehrsschild. Bei dem Unfall wurde die 40-Jährige leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in die Asklepiosklinik nach Ziegenhain gebracht. Am Auto der Willingshäuserin entstand ein Schaden von 2000 Euro, am Verkehrsschild von 400 Euro.

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist die Polizei auf der Suche nach dem Verursacher der Dieselspur. Der Fahrzeughalter durchfuhr den Kreisel vermutlich von Schrecksbach kommend und verlor wegen eines fehlenden Tankdeckels den Treibstoff.

Hinweise an die Polizei Schwalmstadt: Tel. 06691-9430 (zmh)

