Unfall mit 2,28 Promille im Blut: Angeklagter legt Einspruch ein

Von: Eike Rustemeyer

Vor dem Amtsgericht Schwalmstadt musste sich ein 31-Jähriger verantworten, weil er alkoholisiert gegen ein anderes Auto fuhr. ARCHI © Eike Rustemeyer

Der Parkunfall im Februar, bei dem der 31-Jährige 6100 Euro Schaden verursachte, sei anders abgelaufen als bisher angenommen. Das behauptete er jüngst vor dem Amtsgericht Schwalmstadt.

Schwalmstadt – Er habe nicht losfahren, sondern einschlafen wollen: So erklärte ein 31-Jähriger vor dem Amtsgericht Schwalmstadt, wieso er sich am frühen Morgen des 25. Februar mit im Krankenhaus gemessenen 2,28 Promille hinter das Steuer eines Pritschenwagens setzte.

Dass er dann rückwärts gegen ein haltendes Auto fuhr, in das gerade Personen einstiegen, sei eine Verkettung von Missgeschicken gewesen, beteuerte der Mann. Der Homberger legte Einspruch gegen den im Juli gegen ihn erlassenen Strafbefehl ein, den er für Fahrens unter Alkoholeinfluss erhielt – und nahm ihn am Ende der Verhandlung wieder zurück.

Erklärungsversuche

Ursprünglich habe er bei einer Feier in einem kleinen Frielendorfer Ort nur ein Bier trinken, und gegen 1 Uhr wieder fahren wollen, erinnerte sich der Mann. Doch: „Es wurde immer mehr. Irgendwann habe ich gemerkt, es geht nicht mehr“, sagte der Beschuldigte aus. Er habe sich deshalb in dem Pritschenwagen, mit dem er zu dem Fest fuhr, schlafen legen wollen.

Im VW, dessen Halter der Chef des Hombergers ist, sei es kalt gewesen. Deshalb, so der Beschuldigte, habe er den Motor des am Bürgersteig abgestellten Wagens gestartet – um die Heizung laufen zu lassen, bevor er sich zur Ruhe bettet. Dabei sei er dann unglücklich mit dem Fuß von der Kupplung gerutscht und das Auto, in dem noch der Rückwärtsgang eingelegt war, setzte sich in Bewegung.

Genau könne er sich nicht an das Geschehene erinnern. Den Aufprall mit dem Auto hinter ihm habe er nicht bemerkt, sagte der 31-Jährige. Nur dass es plötzlich an seine Scheibe klopfte, dessen sei er sich sicher.

Am Fenster stand eine 29-jährige Frau, die noch wenige Momente zuvor über die Beifahrerseite in das Auto einsteigen wollte, in dessen Front der Pritschenwagen knallte. Das demolierte Auto ist das ihres Lebensgefährten, der sie und zwei Freundinnen von dem Fest abholen wollte, erklärte die Frau im Zeugenstand.

Die Zeugen

„Es ging alles sehr schnell“, berichtete sie. Sie stand an der geöffneten Tür des hinter dem Pritschenwagen haltenden Wagens und noch bevor sie sich setzen konnte, kam es zu dem Unfall. Sie lief deshalb nach vorne an die Fahrerseite des 31-Jährigen und klopfte an das Fenster, um ihn zu konfrontieren. Als der Homberger bereitwillig die Scheibe herunterließ, habe die Frau ihm gleich angemerkt, dass er einen hohen Alkoholpegel gehabt haben müsse. Ihrer Erinnerung zur Folge habe er gelallt und „eine Fahne gehabt“.

Dass er gar nicht fahren wollte, das hätte er nicht erwähnt, sagte die Frau auf Nachfrage des Richters. Auch der 29-jährige Halter des beschädigten Autos bestätigte dies im Zeugenstand. Bis die Polizei eintraf, habe der Unfallverursacher sich lediglich mehrfach entschuldigt. An seinem Auto sei ein Schaden von 6100 Euro entstanden, der bereits von der Versicherung des Arbeitgebers des Angeklagten beglichen worden sei, berichtete der 29-Jährige.

Schutzbehauptung

Der Richter äußerte erhebliche Zweifel an der Geschichte des Angeklagten. Seine Äußerungen nannte er „eine reine Schutzbehauptung“. Er legte ihm nahe, seinen Einspruch zurückzuziehen, da er mit den bereits ausgesprochen sechs Monaten Fahrverbot und der verhängten Geldstrafe gut bedient sei.

Wenn er nun ein Urteil fällen müsse, würde es mit Sicherheit höher ausfallen, so der Vorsitzende des Gerichts. Dem stimmte der Angeklagte zu.