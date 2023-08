Unteroffizier belästigt Rekrutinnen in Schwarzenborn

In der Knüllkaserne in Schwarzenborn war es zu den Vorfällen gegen die jungen Frauen gekommen. archi © Archivfoto: Bundeswehr

Mehrere Frauen haben gegen den Soldaten ausgesagt. Das Amtsgericht in Schwalmstadt verurteilte ihn zu einer hohen Geldstrafe.

Schwalmstadt/Schwarzenborn – Ein 36-Jähriger Soldat ist vom Amtsgericht Schwalmstadt zu einer Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu je 69 Euro – insgesamt 18 630 Euro – verurteilt worden. Er hatte im November und Dezember 2021 Rekrutinnen, die ihre Grundausbildung in der Schwarzenbörner Knüllkaserne absolvierten, gegen ihren Willen berührt, geküsst und verbal belästigt.

Eine heute 22-Jährige berichtete am ersten Verhandlungstag, dass der Angeklagte sie nach einer Feier bei einem anderen Zug beiseitegenommen und ihr Anzüglichkeiten ins Ohr geflüstert habe, zudem sei er ihr viel zu nahe gekommen.

Nach einer weiteren Geburtstagsfeier, diesmal im Zug der Rekruten, beging der Unteroffizier, der bei der Bundeswehr zum Feldwebel aufsteigen wollte, den Großteil seiner Taten. Das sah das Gericht als erwiesen an. Am Tatabend sei er betrunken zu den Frauenstuben gekommen, um eine Stubenkontrolle zu machen. Dabei überprüft ein Vorgesetzter, ob die Habseligkeiten der Rekruten ordnungsgemäß aufgeräumt sind und die Stube geputzt ist. Der Angeklagte war aber gar nicht für die Kontrolle zuständig – ein anderer Soldat sollte das übernehmen.

Bei der Stubenkontrolle hatte der Unteroffizier die 22-Jährige so massiv belästigt, dass sie, wie sie vor Gericht lebhaft schilderte, später zusammenbrach. Danach ließ er immer noch nicht von ihr ab, beugte sich über die am Boden liegende, weinende Soldatin und berührte sie an Oberschenkel und Leiste. Er wurde dann von den Kameradinnen der 22-Jährigen aus der Stube gedrängt.

Auf einer anderen Stube unterhielt er sich länger mit einer 23-Jährigen. Sie berichtete vor Gericht ebenfalls, dass der 36-Jährige sie sexuell belästigt habe. Zuerst seien es nur zugeflüsterte Liebesbekundungen gewesen. Als sie darauf nicht einging, habe er sie an der Hüfte gepackt, zu sich gezogen, umarmt und auf die Stirn geküsst. „Die Kameradin war mit der Situation völlig überfordert. Man sah ihr bei der Umarmung an, dass sie darauf gar nicht einging, sich total passiv verhielt“, berichtete eine Stubenkameradin.

Danach ging der 36-Jährige auf noch eine Stube und setzte sich auf ein Bett, in dem bereits eine Rekrutin schlief. Er berührte sie ebenfalls an der Hüfte und fragte sie, ob sie mit ihm eine Zigarette rauchen wolle. Der Unteroffizier ließ die Rekrutin nicht in Ruhe, bis sie nachgab. Vor dem Gebäude berührte er sie abermals.

Alle Opfer und die Kameradinnen waren noch in der Grundausbildung. Sie berichteten, dass sie sich nicht trauten, sich entschieden gegen den 36-Jährigen zu wehren. „Es war schließlich mein Vorgesetzter, ich hatte Angst, ihm zu sagen, dass ich das alles nicht möchte“, sagte eine der Rekrutinnen. Sie beschrieben ihr Verhältnis zum Unteroffizier vor den Taten als distanziert. Die plötzliche Wesensveränderung habe sie zusätzlich verunsichert.

Nach den abendlichen Vorfällen bei der Stubenkontrolle schlossen sich die Soldatinnen ein. Am nächsten Morgen beschlossen sie, zusammen die Vorfälle zu melden.

Männliche Kameraden beschrieben den Angeklagten als guten Mannschafter, der sich voll mit seinem Job identifiziere. Der Afghanistanveteran habe das Herz am rechten Fleck. „Er ist zwar eher von der alten Schule, aber bei allen Rekruten beliebt“, sagte ein Soldat, der lange mit dem 36-Jährigen im Zug diente. (Philipp Knoch)