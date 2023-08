Unwetter: Feuerwehren im Altkreis Ziegenhain im Einsatz

Von: Matthias Haaß

Unwetter über dem Altkreis Ziegenhain. In Treysa wurde ein Baum auf ein Auto geworfen. © Feuerwehr Treysa

Heftige Regenfälle und Sturm rief in den vergangenen 24 Stunden auch im Altkreis Ziegenhain die Feuerwehren auf den Plan.

Schwalm. Am späten Freitagnachmittag und in der Nacht auf Samstag zogen mehrere Gewitter über den Altkreis Ziegenhain. Stellenweise fielen in 24 Stunden über 50 Liter Regen auf den Quadratmeter. Keller und Unterführungen liefen voll Wasser. Durch Sturmböen wurden Bäume umgeworfen.

Unwetter über dem Altkreis Ziegenhain. In Frielendorf musste die Feuerwehr bei Spieskappel einen Baum beseitigen. © Feuerwehr Frielendorf

Unter anderem die Wehren in Schwalmstadt, Gilserberg und Frielendorf mussten am Freitag und Samstag zu Unwettereinsätzen ausrücken. Zwischen Frielendorf und Spieskappel hatte das mit starken Windböen einhergehende nächtliche Gewitter gegen 2 Uhr einen Baum auf die Straße geworfen und den Weg versperrt. Noch am Samstagvormittag pumpten die Einsatzkräfte im Kernort des Marktfleckens einen Keller leer. Die Hausbewohner hatten das Wasser erst in den Morgenstunden entdeckt.

Unwetter über dem Altkreis Ziegenhain. In Frielendorf musste die Feuerwehr einen Keller auspumpen. © Feuerwehr Frielendorf

Ob es in der Unwetternacht zu Personenschäden kam, ist noch nicht bekannt.