Wahlhelfer gesucht: Städte und Gemeinden beklagen schleppende Rückmeldung

Von: Matthias Haaß

Teilen

Ein Wähler steckt bei einer Wahl seinen Wahlzettel in eine Urne. © Bernd Weißbrod/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Symbolbild

Genügend Wahlhelfer für die anstehende Landtagswahl zu finden, stellt für einige Kommunen eine große Herausforderung dar – auch in der Schwalm.

Schwalm – In vier Wochen, am 8. Oktober, ist in Hessen Landtagswahl. Auch im Altkreis Ziegenhain sind dann Menschen aufgerufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Damit am Wahltag alles reibungslos funktioniert, werden Wahlhelfer gebraucht. In großen Kommunen kann da schnell eine stattliche Zahl zusammenkommen. Die Verpflichtung von Menschen für dieses wichtige Ehrenamt gestaltet sich dabei immer schwieriger.

In Schwalmstadt habe man die Wahlhelfer Mitte August schriftlich berufen, sagt Bürgermeister Tobias Kreuter: „Inzwischen liegen uns 30 Absagen vor. Für diese Personen wurden umgehend Nachrücker berufen, so dass wir zurzeit wieder die notwendigen 203 Wahlhelfer berufen haben.“

Bisher hätten 101 Wahlhelfer zugesagt, bei 102 Wahlhelfern stehe die Rückmeldung noch aus, so der Verwaltungschef gegenüber der HNA. Berufene Wahlhelfer sollten sich möglichst umgehend beim Wahlamt zurückzumelden, bittet Kreuter: „Das würde uns bei unseren Planungen helfen. Weiterhin würden wir uns auch über weitere Wahlhelfer freuen.“

Erfahrungsgemäß lasse sich sagen, dass die Zusammenstellung der Wahlhelfer bislang bei jeder Wahl eine Herausforderung gewesen sei, erklärt Schwarzenborns Bürgermeister Jürgen Liebermann: „Es gab leider nur wenige Bürgerinnen und Bürger, die innerhalb der gesetzten Frist eine Rückmeldung gaben.“

Genügend Wahlhelfer für eine Wahl zu berufen und aufzustellen, gestalte sich schwieriger, je kleiner eine Ortschaft sei, so der Schwarzenbörner: „Um diese Problematik dauerhaft zu lösen, sollte man eine Zusammenlegung der Wahlbezirke in Betracht ziehen.“

Die schleppende Rückmeldung der als Wahlhelfer berufenen Personen ist auch in der Knüllstadt Neukirchen ein Problem. Bislang seien gut 60 Prozent der Wahlhelferstellen besetzt, heißt es aus der Knüllstadt.

Grund dafür könnten diesmal auch die Ferien sein, grundsätzlich werde es aber auch immer schwieriger, Stellen zu besetzen, erklärte eine Rathausmitarbeiterin. Man habe die Hoffnung, dass sich nach dem Ende der Sommerferien die angeschriebenen Bürger zurückmelden.

Keine Probleme bei der Besetzung der Wahlhelferstellen hat Gilserberg, das teilte Bürgermeister Rainer Barth der HNA mit: „War überhaupt kein Thema, das klappt bei uns eigentlich ganz gut.“

Ehrenamt ist Pflicht Die Beisitzer der Wahlausschüsse und Wahlvorstände sowie die Wahlvorsteher üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Zur Übernahme dieses Ehrenamtes ist jeder Wahlberechtigte verpflichtet. Jeder Wahlberechtigte kann berufen werden. Das Ehrenamt darf nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden. Rechtsgrundlage dafür sind die entsprechenden Wahlgesetze. Im Fall der kommenden Landtagswahl ist es der Paragraf 17 des Landtagswahlgesetzes.