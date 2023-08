Waldbrände fordern Tribut: Wehren im Landkreis zählen 23 größere Einsätze

Von: Matthias Haaß

Bei Feld- und Waldbränden unterstützen Landwirte sehr oft die Feuerwehr. Unser Foto entstand beim Brand eines Getreidefelds in Obergrenzebach. © entstand beim Brand eines Getreidefelds in Obergrenzebach. Fotos: Feuerwehr Frielendorf

Das Regenwetter in den vergangenen Tagen hat vorerst für weniger Wald- und Flächenbrände gesorgt. Ob die Zahl wieder steigen wird, steht allerdings noch aus.

Schwalm-Eder – Der heiße Juni und die erste Julihälfte haben die Wehren im Landkreis gefordert. Wald- und Vegetationsbrände waren an der Tagesordnung. Bis Ende Juli gab es 23 Einsätze im Landkreis mit dem Stichwort „Feuer Wald“. Bei vier Einsätzen alarmierte die Leitstelle sogar mit F Wald 2 – also großer Wald- oder Flächenbrand.

Nicht in dieser Statistik des Kreises finden sich die unzähligen kleinen Gras- oder Böschungsbrände. Diese werden von der Leitstelle unter dem allgemeinen Einsatzstichwort „Feuer 1“ zusammengefasst. Ob bei Einsätzen Feuerwehrangehörige verletzt wurden, konnte der Kreis nicht sagen.



Der viele Regen in den vergangenen Tagen hat die Zahl von Wald- und Flächenbränden erst einmal sinken lassen. Ob das Jahr 2023 die Rekordwerte aus dem vergangenen Jahr erreichen wird, wird sich zeigen. 2022 mussten die Wehren im Kreis zu 53 Vegetationsbränden ausrücken.



Brandgefahr bleibt bestehen

Auch wenn man derzeit keine akute Gefahr habe, wie noch vor einigen Wochen, bestehe immer noch die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden, mahnt Kreisbrandinspektorin Tanja Dittmar: „Ich appelliere dringend an die Bevölkerung, sehr aufmerksam und vorsichtig bei der Freizeitnutzung unserer Wälder zu sein.

Besondere Vorsicht muss in abgestorbenen Waldbeständen und auf kahlen Flächen eingehalten werden.“ Die meisten Einsätze gab es in Borken. Dort musste die Feuerwehr viermal ausrücken. „Bad Zwesten, Malsfeld, Felsberg, Melsungen, Morschen, Schwalmstadt wurden jeweils zwei Mal alarmiert“, sagte ein Kreissprecher.



Nach mehreren Hitzesommern in Folge seien die Wehren auf Vegetationsbrände gut vorbereitet, heißt es aus dem Kreishaus: „Im Landkreis gibt es zudem ein Seminaranangebot für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung.“ Im Bereich der Schutzkleidung gebe es aber noch Verbesserungsbedarf, da bei solchen Einsätzen eine „dünnere“ Einsatzkleidung angebracht sei, erklärt der Kreissprecher: „Damit die Einsatzkräfte zwar optimal geschützt sind, aber nicht über das notwendige Maß hinaus belastet werden.“



8000 Liter Wasser für Vegetationsbrand Bei einem kleinen Wald oder Flächenbrand (F Wald 1) werden von der Leitstelle mindestens 1600 Löschwasser gefordert. Um diese Zielmarke zu erreichen, können auch mehrere Feuerwehren alarmiert werden, da zum Beispiel das Standartfeuerwehrfahrzeug einer Ortsteilfeuerwehr, ein TSF-W, nur zwischen 500 und 1000 Liter Löschwasser im Tank hat. Bei F Wald 2 sind bereits 8000 Liter vorgesehen. Entsprechend mehr Fahrzeuge müssen alarmiert werden.

Landwirte im Löscheinsatz

Bei Feld-. Wald- und Vegetationsbränden stehen nicht nur die Feuerwehren an vorderster Front. Oft sind auch Landwirte mit ihren Maschinen schnell vor Ort, um gegen die Flammen zu kämpfen. Man brauche als Feuerwehr diese Hilfe, betont Dr. Ulrich Cimolino, der Leiter Arbeitskreises Waldbrand beim Deutschen Feuerwehrverband.

Der Einsatz von Schleppern und Technik habe aber auch Risiken, mahnt der Fachmann. Der Deutsche Feuerwehrverband weise daher seit Jahren auf die nötige Zusammenarbeit mit der Land- und Forstwirtschaft mit ihren spezialisierten Maschinen im Einsatz hin, so der Fachmann im Gespräch mit der HNA: „Um nicht mehr Gefahren zu erzeugen und diesen unterstützenden Einsatz sinnvoll möglich zu machen, sind bestimmte Grundlagen wichtig.“

Traktor geht bei Löschversuch in Flammen auf

Denn die Gefahr ist nicht abstrakt, wie der Blick ins Nachrichtenarchiv zeigt. In Winkelhausen in Bayern sei erst vor wenigen Wochen ein Landwirt verletzt worden, als Landwirte mit Grubbern ein Feuer eindämmen wollte. „Bei diesem Versuch geriet einer der Traktoren offensichtlich durch Kontakt mit dem Feuer selbst in Brand, versagte den Dienst und musste aufgegeben werden. Der 21-jährige Fahrer wurde bei der Flucht zu Fuß durch die Flammen an den Beinen schwer verletzt“, so Cimolino.

Bei einem Feldbrand ist oft schweres Gerät gefragt. Mit ihren Schleppern können Landwirte Brandschneisen in den Feldern anlegen und auf diese Weise eine Ausbreitung des Feuers verlangsamen. © Privat

Kein Einzelfall, so der Feuerwehrmann und berichtet von einem bei Löscharbeiten abgebrannten Traktor in Lampaden im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz diesen Sommer. Durch sich drehenden Wind sei der Schlepper beim Grubbern vom Feuer erfasst worden.

Auch im Schwalm-Eder-Kreis brennen immer wieder Landmaschinen, bislang allerdings noch nicht bei Löscharbeiten. In der Regel sind es technische Defekte, die eine Presse oder einen Mähdrescher in Flammen aufgehen lassen.

Keine Frage, man brauche die Unterstützung der Landwirte mit der entsprechenden Technik, aber die genannten Beispiele würden zeigen, dass Aufklärung notwendig sei, betont Dr. Cimolino. Landwirte, die helfen wollen, müssten sich klar darüber sein, dass ihre Schlepper keine geschützten Fahrzeuge sind und durch Feuer beschädigt werden können.

Das könne auch lange nach dem Einsatz passieren, gibt der Feuerwehrmann zu bedenken, zum Beispiel wenn glimmendes Stroh unbemerkt irgendwo im Schlepper hängen bleibt. „Dann kommt es möglicherweise erst Stunden später zum Brand.“

Die Frage nach der Haftung

Ganz schnell steht dann auch die Frage der Haftung im Raum, insbesondere wenn ohne Auftrag gearbeitet wird. Der Preis für eine moderne Landmaschine geht je nach Ausführung und Marke schnell in die Hunderttausende. Wer als Landwirt bei Löscharbeiten helfen wolle, sollte aus Sicht des Vorsitzenden des Arbeitskreis Waldbrand daher ein paar Dinge beachten, denn moderne Arbeitsmaschinen sind nicht für den Einsatz im Feuer oder auf Glutschichten gebaut.

Wichtige Leitungen – Kraftstoff, Druckluft, Strom, Steuersignale – können beschädigt werden und der Fahrbetrieb unmöglich werden. „Saugt der Motor heißes Brandgas ein, wird er schnell Leistung verlieren oder absterben“, so Dr. Cimolino. Fatal, wenn man mitten auf dem Feuersaum steht.

Bei einem Feldbrand sollten Landwirte mit der Arbeit an der Rückseite des Feuers beginnen, „in einem gut ausreichenden Sicherheitsabstand, zum Beispiel 20 Meter an den Flanken und je nach Windrichtung deutlich mehr an Front des Feuers.“

Sind mehrere Schlepper auf dem Feld unterwegs, sei es sinnvoll, dass sich die Fahrer abstimmen, damit ein möglichst schneller Erfolg erreicht wird.

Sobald die ersten Feuerwehrkräfte eintreffen, müssten sich alle an den Löscharbeiten beteiligten Helfer absprechen und koordinieren, fordert Ulrich Cimolino und gibt zu bedenken: „Jeder gesunde Mensch und jede intakte Maschine sind viel mehr wert als jedes Feld.“

Hitzesommer werden zum Problem Die in den vergangenen Jahren zunehmende Trockenheit und die damit einhergehenden Feld- und Flächenbränden sind für die Landwirte im Kreis ein ernstzu nehmendes Problem.

„Durch die vermehrt sehr heißen und trocknen Sommer entstehen Belastungen für Mensch und Maschine“, teilt Christine Weingarten vom Regionalbauernverband Kurhessen mit. Eine Statistik, wie viele Landmaschinen bei Feldbränden beschädigt oder zerstört werden, gibt es aber nicht. Das habe eine Anfrage des Regionalbauernverbands beim Landkreis ergeben, so Weingarten: „Grundsätzlich bedeutet der Brand einer Fläche sowie von Maschinen immer eine Gefährdung für Menschenleben und einen finanziellen Verlust für den Betrieb.“

Landwirte und Feuerwehr arbeiten bei der Bekämpfung von Flächenbränden eng zusammen, betont die Sprecherin. Jeder Landwirt und jedes Lohnunternehmen, das mit Fässern Wasser zu Flächenbränden transportieren kann, könne sich bei der ortsansässigen Feuerwehr melden und werde dann für Hilfsmaßnahmen gelistet, sagt Weingarten.