Weckesser-Areal wird Wohngebiet: Investor plant bis zu 80 Einheiten

Wohngebäude statt Kfz-Betrieb: Das Areal Weckesser wird komplett umgestaltet. © Anne Quehl

Auf dem Betriebsgelände des Autohauses soll Wohnraum entstehen. Für die Pläne gab es Zustimmung von Seiten des Stadtparlamentes.

Schwalmstadt – „Das wird Ziegenhain verändern“, sagte Engin Eroglu (Freie Wähler) über das Wohnungsbauprojekt auf dem Areal Autohaus Weckesser an der Festungsstraße Ziegenhain.

Im Stadtparlament begrüßte Eroglu, selbst direkter Anlieger, das Vorhaben nachdrücklich und sprach von 60 bis 80 modernen neuen Wohnungen, die dort entstehen. Statt den vorgesehenen drei Vollgeschossen hätte er sogar vier für gut gehalten. Die Umwandlung einer Gewerbefläche in ein Wohngebiet bedeute letztlich eine Aufwertung für den Grund und Boden in der Stadt.

Für das Großprojekt ging es am Donnerstagabend im Stadtparlament zwar erstmal bloß um die sogenannten „Offenlage“. Das ist der Schritt im Bebauungsplan-Verfahren, durch den die Öffentlichkeit am Planungsprozess beteiligt wird, die Zustimmung der Stadtverordneten war einhellig bei einer Enthaltung.

Trotzdem vermittelte sich deutlich der Eindruck, dass ein renommierter Entwickler auf den Plan getreten ist, der vergleichbare Projekte auch schon erfolgreich umgesetzt hat, wie Frank Pfau (Vorsitzender FDP-Fraktion) erläuterte.

Pfau lobte, dass dieser Investor dialogbereit und dass es eine Erkundung der Baugrundverhältnisse durch sieben Kleinbohrungen gab. Er hob, wie eingangs auch Bürgermeister Tobias Kreuter hervor, dass das Gelände entsiegelt wird. Der Bürgermeister unterstrich auch, dass Innenentwicklung zeitgemäß und somit zu begrüßen sei. So habe auch im Haupt- und Finanzausschuss Einstimmigkeit geherrscht.

In den vergangenen Wochen haben die Projektentwicklung Rainer Gloy (Beverstedt, Kreis Cuxhaven) und die Planungsgesellschaft NWP (Oldenburg) einen Bebauungsplanentwurf erarbeitet. Realisiert werden sollen „attraktive Wohnangebote für unterschiedliche Nutzergruppen“, insbesondere Senioren, aber auch Singles und Familien (Mehrgenerationenwohnen, betreutes Wohnen, Service-Wohnen und Pflege).

In einem städtebaulichen Vertrag werden die Maßgaben für das Areal (9300 Quadratmeter) festgelegt, eine „ansprechende Architektur“ an der Schwalm mit einerüberwiegenden Südausrichtung der Wohnungen wird in der Unterlage zitiert. Offenbar geht es um fünf Gebäudekomplexe.

Dass das Autohaus, welches 2019 den 100. Gründungstag gefeiert hatte, einer Wohnbebauung Platz macht, stand schon einige Jahre im Raum. Unsere Zeitung hat bislang keine Information, wann genau die vorhandene Bebauung abgerissen wird beziehungsweise in welchen Zeiträumen das Vorhaben realisiert werden soll und wie groß das Investitionsvolumen ist.

Das Autohaus hatte zum Ende des Jahres 2018 seinen VW-Vertrag beendet und sich dem Euro Repair Car Service angeschlossen. Den Seat-Stützpunkt übernahm das Haus Ostmann. Den Audi Vertriebsvertrag hatte die Wilhelm Weckesser GmbH 2013 zurückgegeben und die Niederlassung in Homberg geschlossen.