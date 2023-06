Wehren sind betroffen: Große Anteilnahme nach St. Augustin

Von: Matthias Haaß

Teilen

Durch einen Trauerflor an den Einsatzfahrzeugen zeigen die Feuerwehren nicht nur in der virtuellen Welt, sondern für alle gut sichtbar ihre Anteilnahme. Der Deutsche Feuerwehrverband hat dazu aufgerufen. © Matthias Haaß

Die Anteilnahme nach dem Feuerwehrunglück in St. Augustin ist groß bei den Wehren im Kreis. Kreisbrandinspektorin Tanja Dittmar äußert sich.

Schwalm-Eder – Am vergangenen Sonntag starben ein Feuerwehrmann und eine Feuerwehrfrau in St. Augustin (NRW) bei einem Einsatz. Die Atemschutzgeräteträger waren bei einem Werkstattbrand im Innenangriff. In Folge mehrerer Verpuffungen wurden die zwei Feuerwehrleute verschüttet.

Die Betroffenheit bei den Rettungskräften in der Region ist groß. In Sozialen Medien und in WhatsApp wird die Anteilnahme besonders sichtbar. Der Hashtag #zweivonuns taucht dabei immer wieder auf.

„Wir sind deshalb alle so betroffen, weil wir das Gefühl haben, das könnte auch bei uns passieren, beim nächsten Innenangriff“, sagt Kreisbrandinspektorin Tanja Dittmar und trifft damit wohl die Stimmungslage.

Obwohl man noch nicht genau wisse, wie und warum sich das tragische Unglück zugetragen habe, werde Feuerwehrangehörigen durch das Unglück sehr deutlich vor Augen geführt, dass jeder Atemschutzeinsatz im Innenangriff mit großen Risiken behaftet sei.

„Die Betroffenheit und das Mitgefühl über Verbands- und Landesgrenzen hinweg zeigt, wie sehr der Tod der Feuerwehrfrau und des Feuerwehrmannes aus St. Augustin die gesamte Feuerwehrfamilie erschüttert haben“, erklärt die Kreisbrandinspektorin.

Feuerwehrleute seien besondere Menschen, die sich in ihrer Freizeit ausbilden ließen, um anderen Menschen zu helfen, so Tanja Dittmar: „Sie bilden sich weiter und trainieren regelmäßig, denn es gibt einen Unterschied zwischen helfen wollen und helfen können.“ Das verbindet.

„Innenangriffe sind grundsätzlich gefährlich, weil nie exakt bestimmt werden kann, inwieweit die Tragstruktur des betroffenen Gebäudes durch das Brandgeschehen geschädigt wurde und man sich – oft bei Nullsicht – in unbekannten Räumen bewegt“, erklärt Dittmar.

Im Gegensatz zu Wohnungen werden in Gewerbegebäuden auch noch Arbeitsmittel gelagert. Je mehr brennbares Material vorhanden sei, desto größer werde die Gefahr beim Innenangriff, denn die entstehenden Brandgase seien nicht nur giftig, sondern auch brennbar und im richtigen Mischungsverhältnis mit Luftsauerstoff auch explosiv, weiß die erfahrene Feuerwehrfrau.

Tanja Dittmar, Kreisbrandinspektorin © Schwalm-Eder-Kreis

Auch wenn nicht jede gefährliche Situation ausgeschlossen werden kann, lässt sich das Risiko doch minimieren. Der wichtigste Schutz der Feuerwehrwehrleute sei eine gute Ausbildung, gleich danach komme die sogenannte persönliche Schutzausrüstung, betont Tanja Dittmar:

„Alle Teile müssen für eine kurzzeitige, vollständige Beflammung ausgelegt sein und auch bei dauerhaft großer Hitze funktionstüchtig bleiben. Außerdem muss die Kleidung über eine innere Membran verfügen, die mindestens vor heißem Wasserdampf – Verbrühungen – schützt.“

Allein anhand dieser Aufzählung wird auch dem Laien deutlich, dass gute Schutzausrüstung ihren Preis hat. Trotz der Schutzkleidung und aller Ausbildung bleibe die Brandbekämpfung aber mit Risiken für die eigene Gesundheit behaftet, gibt die Kreisbrandinspektorin zu bedenken: „Feuerwehrleute nehmen diese Gefahr in Kauf, um anderen zu helfen.“

Und genau das sollte alle Verantwortlichen maximal motivieren, den Feuerwehrleuten, die sich in ihrer Freizeit 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für andere einsetzen, gute Schutzkleidung und zweckmäßige Ausrüstung zukommen zu lassen, um die immer vorhandenen Risiken zu minimieren, appelliert Tanja Dittmar.

Hintergrund: Übungscontainer macht Halt im Schwalm-Eder-Kreis Um den Umgang mit „echtem“ Feuer üben zu können, stellt das Land Hessen den Feuerwehren aktuell eine Trainingsmöglichkeit zur Verfügung. Der sogenannten „Fire-Dragon“ ein Brandübungscontainer der Firma Dräger macht auf seiner Reise durch Hessen, Station im Schwalm-Eder-Kreis. Der Container wird vom 18. bis zum 22 Juli auf dem Gelände der Feuerwehr Fritzlar zu Gast sein, dort können die Atemschutzgeräteträger aus dem Schwalm-Eder-Kreis unter realistischen Bedingungen die Orientierung und den Innenangriff in einem Brandobjekt trainieren.