Wie aus Fanatikern Mitläufer wurden: Buch über Kriegszeit

Schwalm zwischen 1939 und 1955

+ © Eugen Spohr/Repros: Bernd LINDENTHAL Eine der vielen Abbildungen aus dem Band: Moses Moses und seine Frau wurden durch Treysa geführt, im Bild die SA-Leute Bing (links) und Marquart (rechts). © Eugen Spohr/Repros: Bernd LINDENTHAL

Die Neuerscheinung von Vanessa Conze beleuchtet die Kriegs- und Nachkriegszeit in der Schwalm. Ihr Werk wird in drei Teilen vorgestellt.

Schwalm – Sieben Jahre nach Katharina Stengels Arbeit „Nationalsozialismus in der Schwalm 1930-1939“ liegt nun der Fortsetzungsband „Krieg und Nachkriegszeit auf dem Lande. Die Schwalm 1939 bis 1955“ vor, den Prof. Dr. Vanessa Conze erarbeitet hat.

Der Konvekta-C.H. Schmitt-Stiftung kann man nicht genug danken, dass sie dieses gewaltige Projekt finanziert hat.

Bei der sehr gut besuchten Vorstellung der Forschungsergebnisse durch die Autorin in der Gedenkstätte und Museum Trutzhain war auch der Stifter Carl Heinrich Schmitt (Jahrgang 1931) anwesend, der noch eigene Erinnerungen an diese Zeit vortrug, sowie Frau Dr. Annette Schüren, deren Verlag beide Bücher herausgegeben hat.

+ Prof. Dr. Vanessa Conze Verfasserin © Privat

Damit ist erstmals die Herrschaft des Nationalsozialismus in der Schwalm umfassend und zusammenhängend wissenschaftlich aufgearbeitet.

In der Schwalm hat es kaum Kampfhandlungen gegeben, aber als „Heimatfront“ war die nur als Ideal existierende „Volksgemeinschaft“ auch hier der ständigen Propaganda der Nazis ausgesetzt.

Diese „Kampfgemeinschaft“ wandelte sich nach der Niederlage in Stalingrad in eine „Opfergemeinschaft“, der die Partei alle möglichen Dienste abverlangte.

An diesen Gängelungen, Kontrollen und Zwangsverpflichtungen aller arbeitsfähigen Personen entzündeten sich etliche Konflikte, die Vanessa Conze aber nicht als politische Opposition werten will, sondern als „soziale Bockigkeit“.

Kinos in Schwalmstadt waren zentral

Die Loyalität zum Regime und die Treue zu Hitler habe bis Kriegsende Bestand gehabt. Die Verweigerung des Arbeitseinsatzes wurde hart bestraft, wie etliche Beispiele zeigen.

Während Theater und Konzertsäle zum 1. September 1944 schließen mussten und die Kirmessen in den Kriegsjahren ausfielen, durften die Kinos (Burgtheater in Treysa, Ton-Lichtspiele in Ziegenhain) den Schwälmern bis zum Schluss Ablenkung vom Krieg bieten und die „Heimatfront“ stabilisieren.

Der Begriff der Volksgemeinschaft schließt die Definition von „Volksfremden“ und „Volksfeinden“ ein, die es zu bekämpfen galt. Detailreich schildert Conze die Verfolgung der Juden im Krieg bis zur Deportation, die Krankenmorde („Euthanasie“) und Zwangssterilisierungen und das bisher nicht bekannte Schicksal der Sinti und Roma im Kreis Ziegenhain.

Erschütternd ist die Geschichte von Willi S. und Sonja L. und ihrer Kinder Elli und Anneliese. Sonja war Italienerin und galt den Schwälmern als „Zigeunerin“. Mit dem Deutschen Willi S. war sie nicht verheiratet, aber sie lebten zusammen.

Willi S. soll „in früheren Jahren nach Zigeunerart im Wohnwagen im Lande umhergezogen“ sein (Seite 80). Der eliminatorische Eifer von Bürgermeister Heinrich Simon und Landrat Wilhelm Wisch brachte die Eltern schließlich in Konzentrationslager, und die vier und zwei Jahre alten Mädchen allein in das „Zigeunerlager“ Auschwitz, wo sie ermordet wurden. (wird fortgesetzt) Bernd Lindenthal

Info Vanessa Conze, Krieg und Nachkriegszeit auf dem Land. Die Schwalm 1939 bis 1955, 372 Seiten, Schüren Verlag Marburg 2023, 25 Euro