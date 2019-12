Wie der Esel zum Krippentier wurde

Bis zu 50 Jahren alt kann ein Hausesel werden, somit stehen Ricky (25) und Lissy (26), das Eselpaar der Familie Gimbel, in der Blüte ihres Esellebens.

Seit zwölf Jahren hält die Familie aus Rörshain die Tiere in einem Offenstall, der an ihr Haus angrenzt.

„Esel sind zahm, vor allem aber ehrlich. Sie sind dem Menschen immer wohlgesonnen“, sagt Armin Gimbel. Dies sei auch der Hauptgrund gewesen, weshalb vor zwölf Jahren die Entscheidung auf Esel als Haustiere fiel, als die beiden Söhne noch klein waren. „Früher konnten die Kinder auf den Eseln reiten, inzwischen sind sie dafür allerdings zu groß“, ergänzt Gesa Gimbel scherzend.

Esel frieren auch bei Minusgraden nicht

Ricky und Lissy stehen in einem Offenstall und haben das ganze Jahr über die Möglichkeit sich unterzustellen oder die frische Luft zu genießen. „Die Kälte macht den beiden nichts aus. Ihnen wächst im Winter ein dickes Fell, mit dem sie auch bei Minusgraden nicht frieren. Die Zwei sind gerne im Freien“, sagt die Mutter.

+ Esel-Mann Ricky ist besonders neugiereig. © Theresa Lippe Bei schlechtem Wetter, so musste die Reporterin feststellen, finden die Huftiere ebenso großen Gefallen an ihrem trockenen Stall. So mussten die beiden für das Foto mit Bananen und Brot aus ihrer Unterkunft gelockt werden, denn das Wetter war ungemütlich. Vorne weg geht immer Lissy, denn sie ist die Chefin im Eselstall. Kaum im Freien nimmt die Neugierde überhand, vor allem dem frecheren Esel-Mann Ricky hat es die blitzende Kamera angetan. Mehrfach nähert er sich interessiert, riecht an der Kamera und schnauft in die Linse.

+ Der Test, ob die Kamera essbar ist. © Theresa Lippe „Esel sind Menschen gegenüber sehr aufgeschlossen, generell sind sie sehr neugierig“, so Gimbel.

Ein mal büxte Ricky aus, allerdings entfernte er sich nur weniger Schritte, denn auf der anderen Seite des Zauns gab es frisches Gras. Den Heimweg habe er nach kurzer Zeit von ganz allein wieder angetreten, denn zu Hause ist es ja bekanntermaßen am schönsten.

Esel-Mann Ricky imitiert das Martinshorn

Ertönt in der Ortschaft ein Martinshorn, melde sich Ricky zu Wort. Lautstark schreie er dann sein „i-ah“.

Die beiden Esel seien echte Gourmets: „Sie erschnuppern jedes Leckerli“ so Gimbel. Auch die Jackentaschen der Reporterin wurden direkt auf Essbares gecheckt. Nachwuchs habe es bis jetzt noch keinen gegeben, aber was nicht ist, kann ja noch werden.

+ Gesa Gimbel mit Esel-Mann Ricky, der die Streicheleinheiten © Theresa Lippe

Das Klischee des sturen Esels entspreche nicht der Wahrheit. Die Vorsichtigkeit werde häufig mit Sturheit verwechselt. Beim Esel gilt: Sehen, denken und dann erst handeln. Ganz ohne Eile. Und so führen die Kinder von Bekannten und Verwandten Ricky und Lissy regelmäßig problemlos an Halfter und Strick durch den Ort spazieren.

Der Esel als Krippentier

+ Immer gemeinsam in Krippenbildern zu finden: Ochs und Esel, hier in der Krippe im Dom Fritzlar. © Archivfoto: Reinhard berger

Häufig findet man den Esel in Krippen-Abbildungen, dabei ist er immer in Gesellschaft eines Ochsen. Zwar wird das Langohr in der Weihnachtsgeschichte (Lukas 2, 1-20) nie namentlich erwähnt, doch ist es inzwischen aus der Szene im Stall von Bethlehem kaum mehr wegzudenken. Wie kommt es also dazu, dass Ochs und Esel trotzdem in der Mehrzahl aller Krippenbilder zu finden sind?

+ Pfarrer Michael Brüne aus Treysa © Archivfoto: Christiane Decker

Pfarrer Michael Brüne aus Treysa verweist auf zwei Textstellen im Alten Testament: „Im Buch Jesajas ist die Rede davon, dass der Ochs seinen Besitzer, der Esel die Krippe seines Herren kennt.“ (1, 3) Der Prophet Habakuk schreibt „Inmitten der beiden Tiere wirst du dich kundtun.“ (3, 2) Brüne erklärt, dass selbst die unvernünftigen Tiere die Besonderheit der Geburt Jesu erkannt hätten und deshalb an seiner Krippe stünden. Der Mensch hingegen noch nicht.

Esel spielen keine unwichtige Rolle in der Bibel

Symbolisch könne man den Ochsen, ein Opfertier, als Volke Israels deuten, der Esel, ein Lastentier, stünde für die Heiden. Generell spielt der Esel keine unwichtige Rolle in der Bibel: So reitet Jesus am Palmsonntag auf einem Esel, statt, wie die großen Herrscher jener Zeit, auf einem hohen Ross in Jerusalem ein (Lukas 19, 28-40), sagt Michael Pfarrer Brüne.

Ältester Begleiter der Menschen

Esel sind zwischen 79 und 160 Zentimetern groß, haben große Ohren und rufen „i-ah“. Sie zählen zu den ältesten Begleitern der Menschen und sind weltweit verbreitet. Einst als Last- und Reittier eingesetzt, findet man ihn in Deutschland inzwischen hauptsächlich als Haustier bei Liebhabern. Das erste Mal domestiziert wurde er vermutlich im alten Ägypten vor etwa 4 000 bis 5 000 Jahren. Sechs Arten gibt es: Den Hausesel, die Afrikanischen und Asiatischen Esel, die Tibetanischen und Europäischen Wildesel sowie den Katalanischen Esel.