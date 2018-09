Wiederholdstraße wurde zur Flaniermeile

Ziegenhain. Hunderte Besucher entdeckten am Sonntag in der 29. Auflage Ziegenhain von seiner feinsten Seite. Der verkaufsoffene Sonntag mit Herbstmarkt ist längst zum Anziehungspunkt vieler Menschen in der Region geworden und hat sich im Schwälmer Land etabliert.

Die Wiederholdstraße sowie die umliegenden Straßen verwandelten sich in eine Marktmeile: Regionale und überregionale Aussteller präsentierten bei wolkigem Wetter mit etwas Nieselregen ihr vielfältiges Angebot. Kulinarisch war für jeden Geschmack etwas dabei. Die Gäste erwartete ein schmackhaftes und vielseitiges Angebot an Speisen und Getränken. Der Rathaussaal wurde auch in diesem Jahr wieder zum Kunstkabinett.

Der Kunstverein „Neue Brücke“ stellte traditionell dort wieder die Kunstwerke seiner Mitglieder aus. Mit kräftigen Trommelschlägen eröffneten „Sola Quente“ das Fest. Die jüngsten Besucher erfreuten sich beim Kinderkarussell, auf der Hüpfburg und beim Ponyreiten.

Durch die Straßen zogen zauberhafte Märchenfeen und ein Zauberer, die die Kinder mit Seifenblasen und Luftballons erfreuten. Einige ortsansässige Autohändler zeigten ihre neusten Modelle, die die Besucher bestaunen konnten.

Für gute Stimmung sorgten mehrere Bands: „Die Stracke“ sorgten mit eigenen Stücken in Schwälmer Mundart in Rock-, Blues-, Reggae-, Funk-, und Beatmusik verpackt für gute Stimmung. Mit Songs wie „Ich schwatz so wie ma de Schnowel gewosse es“ und „Jong fu Zell“ begeisterten Arno Knauf, Stephan Gladigau, Mathias Geb und Stefan Weppler ihre vielen Fans. „Christian Bergmann und die Nordhessen Drei“ als Jonny Cash Cover Band sorgten ebenfalls für gute Unterhaltung in Ziegenhain auf der großen Bühne an der Kreuzung Hessenallee/Wiederholdstraße.

Auf der Bühne am Rathaus sorgten die „Leimsfelder Dorfmusikanten“ für die Freunde der Volksmusik mit einem Repertoire aus Polka, Walzer und altbekannten Märschen für beste Unterhaltung.