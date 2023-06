Wiege des Posaunenchores: 125-jähirges Jubiläum in Hephata

Jubiläumskonzert

+ © Johannes Fuhr Spaß an der Musik: Der Hephata-Posaunenchor wurde 1898 gegründet. Unsere historische Aufnahme stammt aus dem Jahr 1903. © Johannes Fuhr

Der Hephata-Posaunenchor wird 125 Jahre: Am Samstag, 17. Juni findet ab 18.30 Uhr in der Hephatakirche Schwalmstadt ein Jubiläumskonzert statt.

Treysa – Mit einem Jubiläumskonzert in der Hephata-Kirche feiert der Hephata-Posaunenchor am Samstag, 17. Juni, ab 18.30 Uhr sein 125-jähriges Bestehen.

Seit Januar proben die Bläserinnen und Bläser wöchentlich für den großen Auftritt. Aber nicht nur der Hephata-Posaunenchor bereitet sich auf das Jubiläumskonzert vor.

„Wir haben einen großen Kreis an Ehemaligen und Freunden des Chores zum Mitspielen eingeladen“, erklärt Hephata-Kantorin Dorothea Grebe, die den Posaunenchor seit 2014 leitet.

Bei einem Probentag Ende Mai haben die Stücke den letzten Feinschliff bekommen. Die Leitung des Konzertes übernimmt Dorothea Grebe gemeinsam mit Landesposaunenwart Philip Schütz.

Jubiläumskonzert

Das Programm enthält die Lieblingsstücke des Chores und bietet einen abwechslungsreichen Mix aus Klassischem, Modernem und feierlichen Chorälen sowie Choralvorspielen, unter anderem von Richard Roblee.

Ein swingendes „Geh aus, mein Herz“ gehört ebenso dazu wie die Ballade „Gabriellas Song“ oder „What a wonderful world“.

Der Eintritt ist frei. Eine Spende zur Finanzierung der Konzertreihe „Musik zum Wochenschluss“ ist willkommen.

Im Anschluss an das Jubiläumskonzert sind alle Gäste und Mitwirkenden zu einem Empfang im Kirchsaal eingeladen. Hephata spielt eine besondere Rolle in der Geschichte der Posaunenchöre in der Landeskirche.

Die Bläserarbeit kam von dem Begründer der evangelischen Posaunenchorbewegung, Johannes Kuhlo, über Bethel nach Hephata und ging von dort in die Gemeinden der Landeskirche. Daher wird Hephata oft als „Wiege des Posaunenchores“ bezeichnet.

+ Der Posaunenchor der Hephata Diakonie hatte in seiner Geschichte bislang sechs Leiter. Seit 2014 ist es Kantorin Dorothea Grebe. © Privat

Chor reicht weit zurück

Die in Hephata ausgebildeten Diakone erlernten alle ein Blasinstrument und betreuten im Rahmen ihres volksmissionarischen Auftrags sowie als Teil ihrer Jugendarbeit Posaunenchöre, initiierten Neugründungen und boten Freizeiten an.

Der Sitz des Posaunenwerkes der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) war lange Zeit in Hephata. Viele Bläserlehrgänge finden bis heute hier statt.

Der Hephata-Posaunenchor wurde 1898 gegründet und hatte seitdem lediglich sechs Leiter und Leiterinnen: Lehrer Stumpf (ab 1898), Lehrer Heinrich Siebert (ab 1901), Diakon Philipp Reuse (ab 1945), Diakon und Kantor Wolfgang Adam (ab 1975), Kantorin Tabea Fuhr (ab 2007) und Kantorin Dorothea Grebe (ab 2014).

Die Einsätze des Hephata-Posaunenchores sind auch nach 125 Jahren vielseitig und beleben das kulturelle und geistige Leben der Hephata Diakonie in Treysa und darüber hinaus: Sie reichen vom sonntäglichen Spielen im Gottesdienst, Konzerten, Jubiläen, Gastauftritten in an deren Gemeinden bis zur Teilnahme an Workshops oder Kirchentagen innerhalb und außerhalb der Landeskirche.

Zum Blasen im Hephata-Posaunenchor gehört neben der Fertigkeit auf dem Instrument auch ein freier Terminkalender – das kirchenmusikalische Jahr ist gespickt mit abwechslungsreichen Auftritten. Eine Jungbläser-Gruppe – ein kostenloser Ausbildungskurs auf einem Blechblasinstrument – unter der Leitung von Anton Kaltschnee ergänzt das kirchenmusikalische Angebot der Hephata Diakonie.

Interessierte, die im Posaunenchor mitspielen oder ein Blechblasinstrument erlenen möchten, sind jederzeit willkommen.