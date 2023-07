Zeugnisverleihung am Schwalmgymnasium: Dreimal die Note 1,0

Von: Matthias Haaß

Engagierter Jahrgang: Diese Abiturientinnen und Abiturienten des Schwalmgymnasiums wurden für besondere Leistungen ausgezeichnet. Unter anderem für soziales Engagement. © Schwalmgymnasium

Die Jahrgangsdurchschnittsnote des Abiturjahrgangs 2023 sei 2,09 – Ein beeindruckend gutes Ergebnis.

Schwalmstadt – Mit einem beeindruckenden Notendurchschnitt beendete der Abiturjahrgang 2023 des Schwalmgymnasiums seine Schulzeit am Schwalmgymnasium. Die Jahrgangsdurchschnittsnote sei 2,09, und 29 Zeugnisse hätten eine Eins vor dem Komma, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Loris Groß, Lenja Helwig und Nils Tettschlag erreichten die Bestnote von 1,0.

In der Treysaer Festhalle wurde der Abiturjahrgang jüngst feierlich verabschiedet. Die 63 Abiturientinnen und Abiturienten versammelten sich dort mit ihren Familien und Lehrern zur feierlichen Zeugnisübergabe.

Nachdem wegen der Umstellung von der acht- auf die neunjährige Gymnasialzeit im vergangenen Schuljahr kein Abitur am Schwalmgymnasium stattgefunden hatte, gab es in diesem Jahr wieder die Chance, den höchsten Schulabschluss zu erwerben.

In seiner Ansprache hob Schulleiter Mario Cimiotti die große Bandbreite des Schulsystems hervor, die zehn Schulfächer aus allen drei Aufgabenfeldern abdecke, sodass die Absolventen derzeit vermutlich so vielfältiges Wissen zu bieten hätten wie nie. In den nächsten Jahren nach ihrem Abschluss werde es sich individuell spezialisieren, so der Schulleiter.

Die Tutorinnen Dr. Stefanie Sievers und Bettina Jarosch- von Schweder bestärkten die jungen Leute in ihrem gemeinsamen Festvortrag darin, die eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren, aber äußerten auch den Wunsch, sie mögen weiterhin versuchen, für andere und mit anderen etwas zu erreichen.

Als Sprecher des Abiturjahrgangs trat Nils Tettschlag ans Rednerpult, der an die schöne Schulzeit am Schwalmgymnasium erinnerte, aber auch kritische Töne in Richtung des Kultusministeriums sandte, beispielsweise hinsichtlich der schleppend verlaufenden Digitalisierung.

Die Verleihung der Zeugnisse erfolget dann durch Studienleiter Dr. Michael Funke und Schulleiter Mario Cimiotti. Die Geehrten im Überblick:

Die Jahrgangsbesten Loris Groß (1,0), Lenja Helwig (1,0), Nils Tettschlag (1,0), Greta Seitz (1,1), Alicia Stehl (1,1), Annika Wienzek (1,1), Elias Figge (1,2), Laura Hohmann (1,2), Dorothea Zinn (1,2), Jonathan Gorr (1,3), Vincent Hübner (1,3), Vanessa Wienzek (1,3)

Abitur mit der Traumnote 1,0: Nils Tettschlag, Lenja Helwig und Loris Groß (von links nach rechts). . © Schwalmgymnasium

Besondere Leistungen Marla Bender (Englisch), Chiara Braun (ev. Religion), Carolin Dörrbecker (ev. Religion), Elias Figge (ev. Religion), Loris Groß (Chemie, Informatik), Anna Held (ev. Religion), Lenja Helwig (ev. Religion, Biologie), Laura Hohmann (Deutsch, Erdkunde, ev. Religion), Alexandra Motko (ev. Religion), Sophia Olmesdahl (ev. Religion), Lena Reichmeyer (Politik und Wirtschaft), Emma Roßbach (Erdkunde), Pia Schlosser (ev. Religion), Greta Seitz (Deutsch, ev. Religion), Deema Shaaban (Ethik), Angela Sisiak (Chemie), Chiara Stähling-Klug (ev. Religion), Alicia Stehl (Sport), Nils Tettschlag (Mathematik, Physik), Daniel Wegel (ev. Religion), Annika Wienzek (Deutsch, Französisch, Kunst, kath. Religion), Vanessa Wienzek (Kunst, kath. Religion, Physik).

AG-Teilnahme Karina Borgerding (Chor), Laura Hohmann (Chor, Umwelt-AG), Sophia Käufler (Chor), Annika Wienzek (Chor), Vanessa Wienzek (Chor).

Soziales Engagement Laura Hohmann (Umwelt).