Anette Schiel schließt Ende August ihr Fachgeschäft in Ziegenhain

"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt"

+ © Sandra Rose Ende August soll Schluss sein: 2004 übernahm Anette Schiel von ihrer Mutter Friedhilde Roth das Modehaus in der Wiederholdstraße in Ziegenhain, jetzt wird sie es schließen. © Sandra Rose

In den vergangenen Jahren haben sieben Geschäfte in der Ziegenhainer Innenstadt geschlossen: Auch Anette Schiel wird zum Ende des Augusts ihren Laden in der Wiederholdstraße aufgeben.