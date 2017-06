Ziegenhain: Einbrecher klauten 230 Kisten Leergut

Ziegenhain. In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter vom Gelände eines Getränkehandels in der Straße „An der Feuerwache“ 230 Leergutkisten gestohlen.

Laut Polizei wurde der Inhaber des Getränkehandels von einem Mitteiler darauf aufmerksam gemacht, dass größere Mengen an Leergut auf dem Nachbargrundstück des Bauhofes stehen würden. Beim Überprüfen des Leergutes stellte er fest, dass es Kisten seines Getränkehandels waren und dass zudem zahlreiche Kisten fehlten.

Um auf das Gelände des Getränkehandels zu kommen, durchtrennten die unbekannten Täter einen zwei Meter hohen Maschendrahtzaun und eine davor angebrachte Baustahlmatte. Dort entwendeten sie die 230 Kisten und schleppten sie auf das Grundstück des Bauhofes.

Die Kisten stapelten sie in einen Container, von wo sie sie vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt abholen wollten. Die Getränkekisten hatten einen Pfandwert von ca. 760 Euro. Am Zaun ist ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro entstanden.

• Hinweise: Polizei Schwalmstadt, Tel. 06691/9430.

