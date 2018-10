Ziegenhain, Treysa und Fritzlar: Drei spektakuläre Einbrüche

Schwalmstadt/Fritzlar. Zwei Einbrüche mit großer Beute und ein versuchter Einbruch in Geschäfte ereigneten sich am Wochenende in Ziegenhain und Treysa sowie in Fritzlar.

Einbruch in Ziegenhain

Zigaretten im Wert von 10 800 Euro erbeuteten dabei unbekannte Täter in einem Lebensmittelmarkt in der Ernst-Ihle-Straße in Ziegenhain. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat zwischen Samstag 21 Uhr, und Montag, 8.40 Uhr. Die Täter stiegen über das Ziegeldach in den Lebensmittelmarkt ein. Im Inneren des Gebäudes entfernten sie eine Deckenplatte, um in den Verkaufsbereich zu gelangen. Sie kletterten über ein Regal zu den Kassen und packten alle Zigarettenschachteln aus dem Regal und Schubfächern.

Mit ihrer Beute verließen sie den Lebensmittelmarkt auf dem selben Weg.

Versuchter Einbruch in Treysa

In Treysa waren Unbekannte erfolglos. In der Nacht von Sonntag auf Montag wollten sie sich Zugang zu einem Lebensmittelmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße verschaffen. Zuerst hebelten sie eine Nebeneingangstür auf, doch beim Versuch eine weitere Tür zu knacken, lösten sie einen optischen Alarm aus.

Die Polizei vermutet, dass sie sich dadurch in die Flucht schlagen ließen. Sachschaden: 100 Euro.

Einbruch in Fritzlar

Samstagnacht stiegen unbekannte Täter zudem in ein Einkaufszentrum in der Straße Am Hospital in Fritzlar ein, so die Polizei.

Dort stahlen sie 2600 Euro Bargeld aus dem Tresor. Die Einbrecher hatten einen Teil des Ziegeldachs abgedeckt, um einzusteigen. Den Tresor flexten sie mit einem Trennschleifer auf und gelangten so an eine schwarze Geldtasche und eine Wechselkassette. Sie flüchteten durch den Notausgang auf der Rückseite des Gebäudes. Sachschaden: 5000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei.