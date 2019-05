Ziegenhain und Treysa feierten Frühlingsfest

Wechselhaftes Frühlingswetter mit Temperaturen von nur zehn Grad schreckte hunderte Besucher nicht ab, um in Ziegenhain und Treysa beim Frühlingsfest vorbeizuschauen.

Zwei Stadtteile, ein Fest – zum elften Mal organisierten der Gewerbe- und Tourismusverein zusammen mit der Stadt Schwalmstadt ein gemeinsames Frühlingsfest unter dem „Fit und aktiv“.

Treysa verwandelte sich in ein großes „Open Air Fitnessstudio“, dabei konnte man unter fachlicher Anleitung selbst an Geräten trainieren. Die Kinder- und Jugendgruppen des Schwalmstädter Tanzcentrums Contrust & Lifestyle unterhielt die Besucher mit Tanzeinlagen und unterschiedlichen Choreografien.

Vielfältiges Programm

Viele attraktive Marktstände, musikalische Unterhaltung und eine große Auswahl an Fest Gastronomie boten jede Menge Spaß. Viele Marktstände und offene Geschäfte luden zum Bummeln ein. Die zentralen Veranstaltungsorte des verkaufsoffenen Sonntags waren die Schwalm-Galerie, die Bahnhofstraße und die Wagnergasse sowie das Walkmühlenzentrum und die Außenbezirke von Treysa.

+ Unter dem Motto „Fit und aktiv“ waren Loana Kohrell aus Treysa, Shirin Ullrich aus Frielendorf und Marina Birke aus Treysa vom Team Althletic Gym beim Frühlingsfest mit am Start. © Jörg Döringer

In Ziegenhain erwartete die Besucher in den Bereichen Wiederholdstraße, Badeweg und Erst-Ihle-Straße viele attraktive Marktstände. Mit zwei Kinderkarussell, zwei Hüpfburgen, einem Kletterturm und Spielepool wurde auch an die jungen Gäste gedacht.

Bus fuhr die Besucher zwischen den Stadtteilen umher

Zwischen beiden Stadtteilen konnte man in regelmäßigen Abständen mit einem Bus hin und her pendeln. Auch in diesem Jahr fand im Rathaussaal in Ziegenhain eine Ausstellung des Kunstvereins „Neue Brücke“ statt. “Blech to go“ sorgten mit modernen Klängen aus dem Rock- und Popbereich über Dixieland-Klassikern bis hin zu Schlagern und volkstümlichen Hits für tolle Unterhaltung auf dem Schwalmstädter Frühlingsfest. Schottische Dudelsackmusik präsentierte der „Whiskypiper“, er unterhielt das Publikum mit klassischen Klängen aus der Pipe mit Musik aus den Schottischen Highlands.

+ Ausstellung Neue Brücke: Heinrich Horst. © Jörg Döringer

Die Gruppe „El Dorado“ trat zum ersten Mal in Schwalmstadt auf. Sie präsentierte typisch mexikanische Folklore: die Musik der Mariachi. Beste Unterhaltung boten auch der Jongleur „Coolumbus“ mit Jonglage und Akrobatik sowie ein „affengeiler“ Walkact mit Drehorgel.

Das Rotkäppchen Lisa-Marie Schäfer als Repräsentantin der Tourismusregion Rotkäppchenland war natürlich auch wieder unterwegs mit einem Korb mit süßen Überraschungen für Kinder zudem nahm sie sich Zeit für ein Schwätzchen und ein Foto mit den Besuchern.