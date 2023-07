Zusammenhalt wie bei den Galliern: Schorbach feierte familiäres Jubiläumsfest

Sag es mit Blumen (von links): Jürgen Kurz, Bärbel Becker, Benjamin Merz, Erwin Becker, Kerstin Röhrig, Erhard Diehl, Martina Euler, Christina Lang, Bernd Bernhardt, Michael Röhrig und Thomas Lampp. © Harald Becker

Zur 800-Jahrfeier waren alle 330 Einwohner Schorbachs für zwei Tage eingebunden.

Ottrau – „Der Verein Blaumeisen 1223 hat sich eigens für unsere 800-Jahrfeier gegründet und den Namen unseres Wappentieres dafür gewählt“, erklärt dessen Vorsitzender Harald Becker, der gemeinsam mit den 40 Mitgliedern und rund 100 freiwilligen Helfern das zweitägige Fest auf die Beine gestellt hatte.

Rückblick: 1223 wurde Schorbach, damals noch als Scorpach, das erste Mal urkundlich erwähnt. 1605 wurde der Ort evangelisch und zählt heute zur Gemeinde Ottrau mit seinen sechs Ortsteilen.

Einen detaillierten geschichtlichen Überblick hatten Dieter Merz, Reimund und Astrid Kirbach sowie Reinhard Becker unter Federführung von Erhard Diehl in einer sehenswerten Fotoausstellung im Dorfgemeinschaftshaus zusammengetragen. „Jede Familie hat in ihren Fotoalben und -archiven gesucht und so konnten wir bislang auch unveröffentlichte Bilder zeigen“, freute sich Erhard Diehl über die 150 Exponate, darunter auch eine Gemarkungskarte von 1772 und Pläne der Wasserleitung von 1884.

Führten beim Kommersabend durch das Programm (von links): Arnold Bituev und Harald Becker. © Jochen Schneider

Das ganze Dorf mit seinen 330 Einwohnern war in die Umsetzung der zweitägigen Feier eingebunden, denn bereits vor zwei Jahren wurde alle gefragt, wie sie sich die Festivität vorstellten. „Unser Start fiel genau in die Coronazeit und war von daher nicht ganz einfach, denn allein sich zu treffen war mit großen Hindernissen verbunden“, berichtet Harald Becker rückblickend.

Doch die positiven Ergebnisse der Umfrage waren eindeutig: Es sollte eine kleine und familiäre Variante werden, ohne Umzug und viel „Drumrum“.

So startete das Fest mit einem gemeinsamen Frühstück im Zelt, zu dem rund 70 Personen erwartet wurden und 200 kamen. Das war für die Organisatoren eine echte Überraschung, die mit Bravour und vielen helfenden Händen gemeistert wurde. „Darin spiegeln sich der gute Zusammenhalt und die Authentizität der Menschen in Schorbach wider, genau wie bei Asterix und Obelix, die zum Abschluss ihrer Abenteuer immer ein gemeinsames Fest feiern“, brachte es Pfarrerin Stephanie Fink in ihren Begrüßungsworten auf den Punkt.

Beim Entenrennen auf der Schorbach, die durch den Ort fließt, wurde 40 Plastiktiere an einer Staustufe eingesetzt, doch etliche verhedderten sich in der Uferböschung. Der zehnjährige Maximilian Euler aus Riebelsdorf hatte mit seiner Ente den schnellsten Lauf.

Gelebte Historie konnten die Besucher bei Pferdekutschfahrten erleben, die am Festwochenende bedeutsame Plätze im Ort wie Kirche, alte Schule, Tanzplatz und das Ehrenmal am Friedhof anfuhren.

Begleitet von Reinhard Becker und Julia Simon erfuhren die Gäste dabei interessante Details aus und um Schorbach. Angereist war auch die Patenkompanie der Bundeswehr, die in einer Ausstellung Ausrüstungsgegenstände der Infanterie zeigte. Die 25 Mann starke Bläsergruppe aus Eiterfeld heizte musikalisch ein, während die Band Sunlight aus Schwalmstadt die Gäste zum Tanzen animierte.

Als Zeitzeuge und Chronist berichtete Helmut Porsche, wie er 1946 als 4-Jähriger mit seinen Eltern als Heimatvertriebener nach Schorbach kam und die Nachkriegszeit dort erlebte. (Harald Becker)