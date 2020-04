80 000 Euro Schaden nach Küchenbrand in Schwarzenborn

+ Feuer im Fachwerkhaus: Fünf Feuerwehren w aren mit dem Löschen beschäftigt. Foto: Feuerwehr Frielendorf

Am Mittwochabend gegen 21.42 Uhr kam es in Schwarzenborn zu einem Küchenbrand. Laut Polizei war ein Fachwerkhaus in der Hintergasse betroffen, zwei 51-jährige Hausbewohner wurden leicht verletzt.