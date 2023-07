Bewährung für Ex-Soldaten: 23-Jähriger aus Bad Hersfeld verschickte Kinderpornos

Von: Matthias Haaß

Unehrenhaft entlassen: Zum Tatzeitpunkt war der 23-Jährige in Schwarzenborn stationiert. © Sylke Grede

Ein unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassener Mann aus Bad Hersfeld ist jetzt vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Schwalmstadt verurteilt worden.

Bad Hersfeld/Treysa – Laut Anklageschrift hatte der Ex-Soldat in seiner Dienstzeit in der Knüllkaserne in Schwarzenborn kinderpornografisches Material über einen Messengerdienst an einige Kameraden verschickt. Das Gericht verurteilte den 23-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

In der sehr kurzen Verhandlung – Zeugen waren nicht geladen – wurde schnell deutlich, dass dem Ex-Soldaten die Tragweite seiner Tat offenbar nicht bewusst gewesen ist. Der Angeklagte gab über seine Anwältin die Tat unumwunden zu.

Ihr Mandant habe in einer Chatgruppe mit drei weiteren Kameraden im März 2022 das Bild verschickt, bestätigte die Juristin. Die kinderpornografische Aufnahme zeigte eine nackte Frau, die vor einem nackten Kleinkind kniete. Das Kind sei zum Zeitpunkt der Aufnahme fünf Jahre alt gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Weiter hieß es, dass der 23-Jährige das Bild obszön, beleidigend und gegenüber seinen Kameraden ehrverletzend kommentiert hätte. „Mein Mandant hat sich keine Gedanken über das Bild gemacht, er hat keine pädophilen Neigungen. Es war nur ein Spaß innerhalb der Männergruppe“, versuchte die Verteidigerin die Tat zu entschuldigen. „Das war ein unglaublich schlecht gelungener Männerwitz“, befand die hauptamtliche Richterin bei der Urteilsbegründung.

Es war sprichwörtlich Kommissar Zufall, der die Tat ans Tageslicht brachte. Die Ermittler der Bundeswehr fanden das belastende kinderpornografische Material, als das Handy des 23-jährigen Bad Hersfelders wegen einer Ermittlung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsucht wurde. Dabei wurde deutlich, dass der Ex-Soldat kein unbeschriebenes Blatt war. Er war bereits zu einer Geldstrafe von gut 2500 Euro verurteilt worden.

Die Bundeswehr beendete das Dienstverhältnis des Bad Hersfelders vorzeitig, unter Verlust aller Dienst- und Sachbezüge. Mittlerweile arbeitet der geständige 23-Jährige als Stahl- und Betonbauer. Da die Tat während seiner Stationierung in Schwarzenborn passierte, war das Gericht in Schwalmstadt zuständig. Militärgerichte gibt es in Deutschland nicht.

