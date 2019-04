Designer, Maler, Schauspieler, Architekt: Friedrich Wilhelm Bogler war ein Universaltalent

Vor 100 Jahren wurde das Bauhaus gegründet. Auch ein Künstler aus dem Knüll wurde an der berühmten Kunsthochschule ausgebildet: Friedrich Wilhelm Bogler.

Das Bogler-Haus auf dem Knüllköpfchen in Schwarzenborn kennt jeder, auch das schlichte Selbstporträt des Namensgebers ist vielen bekannt. Die wenigsten allerdings wissen, dass der Maler Friedrich Wilhelm Bogler am renommierten Bauhaus in Weimar ausgebildet wurde.

+ Selbstporträt und Knülllandschaft: Friedrich Wilhelm Bogler beherrschte virtuos die Aquarelltechnik. Sein Werk beeinflusst von seiner Bauhaus-Ausbildung, schwerpunktmäßig aber ausgerichtet auf die Stilrichtung der Neuen Sachlichkeit. Fotos/repros: Bogler-Nachlass-Sammlung © Bogler-Nachlass-Sammlung

Über einen Erbpachtvertrag mit dem ihm unbekannten Baron von Ditfurth, dem der Richberg-Hof gehörte, war er an das Grundstück im Knüll gekommen. 1929 baute sich der aus Hofgeismar stammende Künstler auf dem Knüllköpfchen ein kleines Atelierhäuschen, das später immer mehr erweitert wurde. Zeitweilig lebte seine Tante bei ihm, 1939 heiratete er seine langjährige Freundin Johanna Peter. 1944 wurde Bogler eingezogen.

Den Kriegsdienst versah er zunächst in Melsungen, später wurde er an die Südostfront versetzt. Wegen einer leichten Verletzung kam er ins Lazarett in Zell am See. 1945 starb er dort im Alter von 42 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Seine Frau Johanna lebte noch einige Jahre auf dem Knüllköpfchen. Sie bewohnte hauptsächlich die Kellerräume des inzwischen verwahrlosten Hauses. Dort starb sie arm, einsam und vergessen. Das Haus kaufte später ein Ziegenhainer Landmaschinenfabrikant. In der heutigen Bogler-Stube ist nur noch das runde Zimmer von Boglers Atelierhaus zu erkennen.

Zwischen Bauhaus und Neuer Sachlichkeit

Mehr als 70 Jahre nach seinem Tod scheint für Knüll und Schwalm die Zeit reif, ihren Bauhaus-Künstler zu entdecken: Dem Berliner Künstler Johannes Lacher hat Bogler seinen Nachlass vermacht. Er sei zwei Jahre alt gewesen, als Bogler starb, sagt Lacher im Gespräch mit der HNA. Seine Eltern, Agnes und Walter Lacher, waren von Kindheitstagen an mit Bogler befreundet gewesen.

+ Friedrich Wilhelm Bogler, Maler aus dem Knüll © Bogler-Nachlass-Sammlung

Friedrich Wilhelm Bogler sei kein guter Schüler gewesen, erzählt Lacher. Bogler machte die mittlere Reife, eine Schreinerlehre und ging dann mit 19 Jahren ans Bauhaus, wo bereits sein älterer Bruder Theodor wirkte.

Bogler entwickelte sich zum Universaltalent. Er gestaltete Textilien, wirkte bei Bühnenaufführungen mit, dichtete und betätigte sich als Architekt, so die Kunsthistorikerin Barbara Stark. Nachdem Bogler sich in Berlin und Caputh bei Potsdam künstlerisch versucht hatte, zog es ihn in den Knüll. Dort begeisterte er sich für die Landschaft und deren Bewohner.

Geprägt wurde seine Malerei allerdings auch von seinen beiden Reisen nach Italien. Für seine Gemälde bevorzugte er die Aquarelltechnik, die er virtuos beherrschte. Er malte nach den Stilprinzipien der Neuen Sachlichkeit, einer dem Realismus verbundenen Stilrichtung, der sich zum Beispiel Maler wie Otto Dix und Christian Schad während der Weimarer Republik zugewandt hatten. Durchdringen konnte Bogler allerdings nicht. Das bringt Kunsthistorikerin Stark unter anderem mit dem abgeschiedenen Leben im Knüll in Verbindung, auch entstanden ab Kriegsbeginn kaum noch Bilder.

Der größte Teil seiner erhaltenen Werke entstand im Knüll. Besonders faszinierten ihn die Menschen in Tracht. Dennoch fühlte er sich den Willingshäuser Künstlern nicht verbunden, meint Nachlassverwalter Lacher. Bogler habe sich für einen moderneren Maler gehalten.

+ Das Bogler-Haus heute: Im Gästehaus ist nur noch ein Baufragment vom Atelierhaus erhalten. © Bogler-Nachlass-Sammlung

Barbara Stark ordnet Boglers künstlerisches Vermächtnis zwischen Bauhaus und Neuer Sachlichkeit ein – ein Werk, das „doch beide Bereiche auf eine ganz eigene, ebenso lyrische wie gefühlsbetonte Weise überschreitet“.