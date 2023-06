Fernspähkompanie 1: Aufklärungsmission mit dem E-Motorrad

Bundeswehr Schwarzenborn

+ © Matthias Haaß Keine Namen, keine Gesichter. Zur neuen Fernspähkompanie 1 gehören 200 Soldaten. © Matthias Haaß

Die Fernspähkompanie 1 in Schwarzenborn wurde jetzt offiziell in Dienst gestellt. Die Einheit ist einmalig in Deutschland. Ihr Auftrag: Beobachten und melden.

Schwarzenborn – Mit einem Aufstellungsappell wurde in dieser Woche in Schwarzenborn die Fernspähkompanie 1 in Dienst gestellt. Damit ist der Knüll nun offiziell Heimat einer Eliteeinheit der Bundeswehr – vergleichbar mit den Kampfschwimmern und dem Kommando Spezialkräfte.

In der Fernspähkompanie 1 werden die Fernspäher der Bundeswehr in einer Einheit gebündelt, sie besteht aus den Fernspähzügen der Luftlandeaufklärungskompanien in Seedorf und Lebach. Die Kompanie gibt es in der Bundeswehr nur einmal. Chef der gut 200 Soldaten ist Major Andreas (Name zum Schutz des Soldaten gekürzt, Anm. d. Red.).



+ Elitesoldaten: Zwei Fernspäher bringen Brigadegeneral Ulrich Ott den Wimpel der Kompanie, im Hintergrund ist ein Buggy der Spezialeinheit zu sehen. Darüber weht eine Fahne der Fernspähkompanie 1. © Matthias Haaß

Die Aufstellung der Fernspähkompanie 1 ist auch ein Ausdruck für die Zeitenwende. Das wurde in den Redenvon Brigadegeneral Ulrich Ott, stellvertretender Kommandeur der Division Schnelle Kräfte und Kommandeur Divisionstruppen, und Oberst Ralph Malzahn, General der Heeresaufklärungstruppe, deutlich.



Landes- und Bündnisverteidigung

Spätestens nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sei der Traum vom ewigen Frieden ausgeträumt und man müsse kriegstauglich werden, so Oberst Malzahn.

Durch die Ereignisse in der Ukraine rücke Landes- und Bündnisverteidigung als Kernaufgabe der Bundeswehr wieder in den Fokus, sagte auch Brigadegeneral Ott: „Die Zusammenführung von vier einsatzbereiten Fernspähzügen in der Fernspähkompanie 1 darf somit auch als ein wesentlicher Baustein auf die Landes- und Bündnisverteidigung verstanden werden.“

Die Fernspähkompanie sei dafür ein wichtiges Instrument, betonte Oberst Malzahn: „Die Truppe ist beeindruckend. Die Augen des Heeres sind nun wieder schärfer.“ Der Tag des Aufstellungsappells sei ein guter Tag für das Heer, auf dem man lange habe warten müssen.

Mit Fernspähern sei Aufklärung tief hinter feindlichen Linien möglich. Eine Fähigkeit auf höchster operativer Ebene, skizzierte Ralph Malzahn das Profil der Elitesoldaten.



+ Brigadegeneral Ulrich Ott und der Chef der Fernspähkompanie Major Andreas beim Aufstellungsappell. © Haaß, Matthias

Wirklich neu sind die Fernspäher im Schwalm-Eder-Kreis übrigens nicht. Bis zu ihrer Auflösung 1996 war die Fernspähkompanie 300 in Fritzlar stationiert.

Aus Sicht der Bundeswehr bietet Schwarzenborn gute Bedingungen und Voraussetzungen für den Ausbildungs- und Übungsbetrieb der Truppe. Der Standort ist zentral in gelegen. Das macht ihn auch für die Soldaten attraktiv, da sich dadurch Fahrzeiten verkürzen.

Feststellen, bewerten und melden Fernspäher operieren nach Angaben der Bundeswehr in Sechs-Mann-Trupps bis zu 300 Kilometer tief im Hinterland des Gegners. Dort, wo viele Aufklärungsdrohnen nicht hinkommen. Im Unterschied zur Technik, die oft nur Momentaufnahmen liefert, können Fernspäher länger beobachten, Ereignisse feststellen, bewerten und melden, heißt es beim Heer. Fernspäher werden in allen Klimazonen eingesetzt und sind während ihrer Einsätze komplett auf sich gestellt. (mha)

Fernspäher sind im Landkreis nicht unbekannt

Mit der Fernspähkompanie 1 kommen die Fernspäher gewissermaßen wieder zurück nach Hause. Bis 1996 war die Fernspähkompanie 300 in Fritzlar beheimatet.

Die Verbundenheit mit der neuen Einheit zeigte sich am Mittwoch auch in der Anwesenheit von Traditionsverbänden, die am Aufstellungsappell teilnahmen, gut zu erkennen am bordeauxfarbenen Barett.

Das Interesse an der neuen Fernspähkompanie war groß. Viele Besucher waren der Einladung gefolgt, um sich einen Eindruck von der Einheit zu verschaffen.

Besondere Gäste

Was auf den ersten Blick auffiel: Auch ohne ihre besondere Ausrüstung waren die Soldaten durch ihr Auftreten als Spezialkräfte erkennbar. Vergleichbar mit Spitzensportlern wissen die Männer und Frauen, was sie leisten können. Eine gewisse Lässigkeit kann den Fernspähern nicht abgesprochen werden.

Diesen besonderen Habitus konnte man auch in den Zuschauerrängen entdecken, wo einige Vertreter von Spezialkräften von Bundeswehr und Polizei anwesend waren – man kennt sich in der kleinen Gemeinschaft.

Die Neuaufstellung der Fernspähkompanie 1 gehe einher mit der Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung.

Das ändere aber nichts am Auftrag der Fernspäher, betonte Brigadegeneral Ulrich Ott: „Zeitgerechte und präzise Aufklärung weit hinter den feindlichen Linien bleibt für die Operationsplanung von Großverbänden enorm wichtig – im Einsatz wie im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung.“

+ Brigadegeneral Ulrich Ott © Bundeswehr

Sehen, aber nicht gesehen werden. Fernspäher operieren tagelang autark viele Kilometer tief im gegnerischen Gebiet, heißt es beim Deutschen Heer.

Aufgabe der Fernspäher

Ihr Auftrag: beobachten und melden. Eine kleine Kostprobe dieser Fähigkeit gaben die Soldaten beim Aufstellungsappell.

Als der Kompaniewimpel übergeben werden sollte, öffnete sich vor den Zuschauern mitten auf der Wiese plötzlich ein Loch und zwei Fernspäher traten hervor, um dem General den Wimpel zu bringen. Unbemerkt und lautlos – so wie es ihrem Selbstverständnis entspricht.

General Ott übergab das Kompaniesymbol dann an den Chef der Kompanie, Major Andreas (Name zum Schutz des Soldaten gekürzt, Anm. d. Red.). Durch seine vorherigen Verwendungen sei der Major hervorragend geeignet, erklärte General Ulrich Ott.

+ Leise: Waffen mit Schalldämpfern. © Haaß, Matthias

„Der Chef“ benötige viel Fingerspitzengefühl und Weitblick, um jedem Einzelnen seiner anvertrauten Soldatinnen und Soldaten individuell gerecht werden zu können, ohne dabei die Auftragserfüllung aus den Augen zu verlieren, so Ott: „Bilden Sie ein Team, bereiten Sie die Kameraden auf ihren Auftrag vor, führen Sie zusammen, was zusammengehört.“

Ausstellung Fernspäherei

Nach dem Appell konnten sich die Besucher in einer kleinen statischen Ausstellung über die „Fernspäherrei“ informieren.

Aufgrund der teilweise geheimen Aufklärungs- und Kommunikationstechnik war Fotografieren nicht an jeder Station erlaubt. Nicht erst seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist die Bundeswehr sensibler geworden. Man ist nicht mehr nur von Freunden umgeben, so die bittere Erkenntnis.

Anhand der Länge der Antennen an einem Fahrzeug könnte ein potenzieller Gegner bereits Schlüsse zur Leistungsfähigkeit des Systems ziehen, erklärt Major Jan Volkmann, Leiter der Informationsarbeit der Division Schnelle Kräfte aus Stadtallendorf.

Apropos Fahrzeuge, da gab es auch für den Laien durchaus interessante und überraschende Einblicke.

Um in ein Einsatzgebiet zu kommen, nutzen die Fernspäher unter anderem Buggys und Elektromotorräder. Geräuscharm, und trotzdem schnell und flexibel – zumindest bei den Spezialkräften ist die Elektromobilität angekommen.