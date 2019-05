Kreispolitik in Schwalm-Eder unterstützt Klimademos - aber nicht ohne Widerstand

Haben die Unterstützung der Kreistagsmehrheit: Auch in unserem Landkreis kämpfen Schüler gegen den Klimawandel, hier ein Foto von der Kundgebung am 10. Mai in Fritzlar.

Es wurde kontrovers diskutiert beim Kreistag in Schwarzenborn. Über die "Fridays for Future"-Demos - und darüber, ob die Partner von Feuerwehrleuten mehr Schutz erhalten sollen.

Jochen Böhme-Gingold (Linke) sagte, es sei beeindruckend, wie Schüler für die Zukunft des Planeten kämpfen. Noch bestehe die Chance, die Klimakatastrophe abzuwenden. Sein Antrag beinhaltet die Solidaritätserklärung mit der Schulstreikbewegung, die auch im Schwalm-Eder-Kreis aktiv ist, außerdem die Unterstützung des Forderungskatalogs, die im April in Berlin formuliert wurde, etwa Ausstieg aus der Kohleenergie und Abschaltung jedes vierten Kohlekraftwerks noch dieses Jahr.

Andere Parteien beziehen Stellung

Marcel Breidenstein kündigte zwar das Pro der Grünen an, warf der Linken jedoch vor, „die Bewegung zu kapern“. Für die SPD zog Monika Vaupel eine Parallele zur Studentenrevolte der späten Sechzigerjahre, die nicht ohne Rechtsverstöße ausgekommen sei.

Ein Ja-Aber gab es von der CDU, Michael Schär führte aus, es sei zwar gut, dass die jungen Leute Druck machen, doch sei eine grundlegendere Debatte vonnöten in einer Region, in der es um Arbeitsplätze gerade auch auf dem Automobilsektor gehe. Mit der Beteiligung an der Charta Energiewende Nordhessen und dem energiepolitischen Leitbild sei der Kreis gut aufgestellt und solle das Thema im Umweltausschuss weiter beraten werden.

Ohne Streiks wären Arbeitszeitregelung kaum realisiert worden, befand Marcel Duve (Piraten). Eindeutig gegen Demonstrationen in der Unterrichtszeit positionierte sich Wiebke Knell (FDP).

AfD spricht von "Klimahysterie"

Marec Heger (AfD) meint, die Schülerbewegung habe jedes vernünftige Maß verloren, es würden apokalyptische Zustände prophezeit, die schwedische Initiatorin Greta Thunberg nannte Heger in Anlehnung an die Umschreibung eines Berliner Bischoffs die „jesusgleiche Prophetin“. Mitten in seinem ausgedehnten Redebeitrag musste Heger nach einem längeren Aussetzer sein Konzept mühsam wiederfinden, um dann noch den Begriff „Klimahysterie“ unterzubringen, die Schüler würden medial aufgestachelt.

Günter Rudolph (SPD) sprach daraufhin von einem „wirren Beitrag, der die Erderwärmung ignoriert“. „Fakten sind Fakten“, hielt der Grüne Marcel Breidenstein dem AfDler entgegen. Für eine Verschiebung in den Ausschuss war am Ende allein die CDU-Fraktion. Abgestimmt wurde der Antrag in abgespeckter Form, dagegen war allein die AfD-Fraktion, CDU und FDP enthielten sich, alle erklärten sich solidarisch mit den Schülerprotesten.

Heidemarie Scheuch-Paschkewitz (Linke) hatte zudem während der Beratung vorgeschlagen, der Kreis solle die Schulen als Träger anweisen, auf eine Bestrafung der Schüler zu verzichten.

Mehr Schutz für Partner von Feuerwehrleuten

Kommt ein Feuerwehrmitglied im Einsatz um oder wird schwer verletzt, dann erhält der Lebenspartner nur dann eine finanzielle Hilfe, wenn das Paar verheiratet war. Dagegen wendet sich eine Resolution, die die FDP-Fraktion gestern in den Kreistag eingebracht hat. Laut Wiebke Knell seien Signale aus Wiesbaden „ein Schlag ins Gesicht“ der Freiwilligen gewesen.

Auch wenn die mehrheitliche Unterstützung für das FDP-Ansinnen am Ende da war, war die Einordnung uneinheitlich. Marcel Duve klärte auf, dass ein tragischer Unfall in Brandenburg den Hintergrund der Diskussion bildet. Zwei Feuerwehrmänner starben an einer Einsatzstelle auf der Autobahn. Die unverheiratete, schwangere Lebensgefährtin und Mutter eines Kindes bekam keine Entschädigung.

Während Grüne und CDU die Resolution an das Land falsch adressiert beziehungsweise bereits überholt nannten, signalisierten die anderen Unterstützung. In der Begründung der FDP heißt es, dass der vom Innenminister angekündigte Erlass offenlasse, ob ein Rechtsanspruch kommen soll, in Aussicht gestellte Beträge seien zudem niedriger als die der Unfallkasse Hessen. Laut der FDP beweise dies fehlenden Respekt gegenüber dem Einsatz der 72 000 Freiwilligen im Land. Auch der Landesfeuerwehrverband übte Kritik.