Ortsdurchfahrt Schwarzenborn wird auf 400 Metern erneuert

Von: Christine Thiery

Bürgermeister Jürgen Liebermann hofft, dass die Arbeiten zügig vonstattengehen. Sieben Monate sind dafür geplant. © Christine Thiery

In Schwarzenborn geht es seit vergangener Woche rund. Der Stadtgraben wird verrohrt und in diesem Zuge wird die Hauptstraße inklusive Wasserleitung auf 400 Metern grunderneuert. Die Bauarbeiten dauern sieben Monate.

Schwarzenborn. Bis dahin wird der Verkehr von Grebenhagen aus über die Platzrandstraße der Bundeswehr umgeleitet. Innerorts sind Nahkauf und MVZ von der Oberstadt aus über die Friedhofsstraße zu erreichen. Die Straße wurde eigens dafür hergerichtet.

Die Ortsdurchfahrt wird vom Eselsweg bis zum Triftweg voll gesperrt, damit die Bauarbeiten möglichst zügig vonstattengehen, wie Bürgermeister Jürgen Liebermann berichtet. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch zwei neue Bushaltestellen in der Hauptstraße beim Nahkauf entstehen und entsprechend der neuesten Vorgaben barrierefrei gestaltet.

Zudem soll die Verkehrsinsel in der Unterstadt an der Forsthausstraße entfallen, da diese wegen der Einmündung von drei Straßen an dieser Stelle unübersichtlich sei. Die alte Bushaltestelle in der Forsthausstraße wird dann nicht mehr angefahren, soll aber nicht abgebaut werden, wie Liebermann sagte. Sie könne weiter als Unterstand dienen. Im Sommer 2019 stürzte bei Starkregen die Stützmauer in dem letzten offenen Stück des Stadtgrabens teilweise ein.

Abstimmung mit Wasserbehörde

Der Stadtgraben führt das Oberflächenwasser der Stadt. Bis auf ein Teilstück von 200 Metern ist er bereist verrohrt. Es lagen noch Pläne aus den 1980er- Jahren für eine Sanierung vor, die aber nie erfolgte.

Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt. Nahkauf und MVZ sind durch Umleitungen zu erreichen. © Thiery, Christine

In Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde habe man sich für die Verrohrung entschlossen, auch wenn dies eigentlich nicht mehr üblich sei. An dieser Stelle mache diese aber Sinn, da dort keine nennenswerte Flora oder Fauna zerstört werde, sagte Liebermann. Das Oberflächenwasser fließt aus dem gesamten Ort, eingeschlossen des Neubaugebietes in den Stadtgraben. Die neuen Rohre müssten daher besonders groß sein, wie geohydraulische Untersuchungen sowie Erfahrungen des Ingenieurbüros ergeben hätten. Sie sollen einen Durchmesser von 1,40 Metern haben.

Der Stadtgraben fließt hinter dem MVZ entlang bis nach Grebenhagen und mündet dort in die Efze. Im Zuge der Verrohrung soll nun auch die Ortsdurchfahrt, die eine Landesstraße ist, auf einer Länge von 400 Metern, vom Eselsweg bis zum Triftweg erneuert werden.

Stadt und Hessen Mobil arbeiten zusammen

Dabei arbeitet Schwarzenborn mit Hessen Mobil zusammen. In diesem Zusammenhang soll zudem die 60 Jahre alte Wasserleitung ausgetauscht werden. Die Kanalisation sei bis auf zwei neue Hausanschlüsse soweit noch in Ordnung. Auf die Verrohrung soll neben einem Geh- auch ein Radweg kommen. Dies sei sinnvoll, da das Radwegenetz rund um Schwarzenborn in Kürze ausgeweitet werden soll. Weitere neue barrierefreie Bushaltestellen sollen in den kommenden Jahren in Grebenhagen und in der Oberstadt gebaut werden.

Die Gesamtkosten betragen 1,627 Millionen Euro. Die Stadt Schwarzenborn trägt 320 000 Euro, der Rest sind diverse Förderungen. Es fallen laut Straßenbeitragssatzung Anliegergebühren von 105 000 Euro an.

Im November sollen die Arbeiten voraussichtlich beendet sein. (Christine Thiery)