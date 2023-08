Von der Gilsa in den Knüll: Karina Kanwischer-Koch ist neue Pfarrerin für Schwarzenborn

Von: Sandra Rose

Karina Kanwischer-Koch ist 35 Jahre und gebürtig aus Bad Zwesten. Schon als Jugendliche engagierte sie sich in kirchlichen Gruppen. © Karina Kanwischer-Koch

Am 3. September findet der Vorstellungsgottesdienst der 35-Jährigen in der Schwarzenborner Kirche statt.

Schwarzenborn – Acht Jahre lang war Karina Kanwischer-Koch für die Kirchengemeinde Zimmersrode zuständig. Im vergangenen Jahr entschied sie sich für eine Elternzeitphase, änderte den Lebensmittelpunkt und zog mit ihrem Mann Jens und den drei Kindern nach Großropperhausen, wo die Familie einen alten Bauernhof gekauft hat.

Jetzt ist die Pfarrerin zurück – sie beginnt ihren Dienst in Schwarzenborn und ist zudem zuständig für Grebenhagen, Hauptschwenda und Christerode.

Dort bekleidet sie eine volle Pfarrstelle. Wie Dekan Christian Wachter mitteilt, hat Kanwischer-Koch verständlicherweise befristet ihren Dienst um 50 Prozent reduziert, weil sie drei junge Kinder hat. In dieser Phase werde sie entlastet durch Pfarrerin Christina Gatzke, die mit einem Ein-Viertel- Dienstauftrag für die Kirchenvorstandsarbeit und Kasualien in den Gemeinden Hauptschwenda und Christerode zuständig sei.

Pfarrer iR Dieter Schindelmann hat die Verantwortung für die Kindertagesstätte in Schwarzenborn übernommen und Pfarrerin Karin Schwalm kümmert sich weiterhin um die Andachten und auf Nachfrage auch um die Seelsorge im Altenheim. Die Hauptkonfirmanden nehmen am Konfirmandenunterricht in Obergrenzebach teil, heißt es weiter.

Diese Vorgehensweise sei für Pfarrstellen noch neu, in anderen Berufen sei die Möglichkeit, die Stelle befristet zu reduzieren durchaus üblich. Die Pfarrstelle Schwarzenborn steht als Kirchspiel mit Grebenhagen, Christerode und Hauptschwenda weiterhin als volle Stelle im Pfarrstellenplan des Kirchenkreises Schwalm-Eder. Christiane Kunkel, vormals Pfarrerin in Schwarzenborn, ist jetzt Pfarrerin der Kirchengemeinde Landsburg. Hier war Pfarrer Reinhard Pflüger im vergangenen Jahr in Ruhestand gegangen.

Zur Person Karina Kanwischer-Koch ist 35 Jahre und gebürtig aus Bad Zwesten. Schon als Jugendliche engagierte sie sich in kirchlichen Gruppen. Mit 14 stand fest: „Ich möchte Pfarrerin werden.“ Nach dem Studium in Marburg und Bern absolvierte sie ihr Vikariat in Zimmersrode, übernahm nach ihrer Ordination schließlich die Pfarrstelle. Ihr Mann Jens Koch, der frühere Bezirkskantor in Ziegenhain, ist aktuell als Referendar mit den Fächern Chemie und Musik am Treysaer Schwalmgymnasium tätig. Kanwischer Koch hat fünfjährige Zwillinge und einen einjährigen Sohn.

Karina Kanwischer-Kochs Dienstsitz ist Schwarzenborn. Den Knüll kennt sie aus Jugendfreizeiten mit der Christophorus-Schule in Oberurff – hier hat sie Abitur gemacht. Ganz verblüffend findet sie die Landschaft, die ihr auf ersten Dienstfahrten begegnet ist. „Ich glaube, für den Winter brauche ich Schneeketten“, sagt sie.

Erste Ideen für die Weihnachtszeit habe sie schon. An denen, so scheint es, mangelt es der 35-Jährigen auch nicht. Begegnungen mit den Menschen, die stehen bei ihr an erster Stelle – egal, ob in den ihr anvertrauten Gemeinden oder im neuen Wohnort Großropperhausen.

Die Gemeinden weiterzuentwickeln, das sei ihr Ziel. Nicht allein, sondern in enger Zusammenarbeit mit den Akteuren aus Vereinen, Gruppen und der politischen Gemeinde. „Manches ist in der Coronazeit vermutlich weggebrochen, einiges noch vorhanden. Jetzt muss es wiederbelebt werden“, ist Kanwischer-Koch überzeugt. „Aber die Leute wollen angesprochen und abgeholt werden – darin sehe ich meine Aufgabe.“ Und auch, dass die Kirchengemeinden im Knüll zusammen wachsen und sich die Menschen auf sie als Seelsorgerin verlassen könnten: „Ich möchte Menschen verlässlich begegnen.“

Vorstellungsgottesdienst ist am Sonntag, 3. September, 14 Uhr, in der Kirche Schwarzenborn