Schwarzenborn rüstet sich für Großereignis im Jahr 2020

Schwarzenborn. In Schwarzenborn steht 2020 ein Großereignis an. 50.000 Besucher und 550 Aussteller aus vielen Ländern werden zur Messe für Forsttechnik und Waldarbeit vom 1. bis 4. Juli auf dem Gelände des Forstbetriebes Schwarzenborn und der Bundeswehr erwartet.

Es ist laut Veranstalter die weltweit größte. Das Motto lautet: Forstwirtschaft erleben.

Am Messe-Samstag wird die Veranstaltung für Besucher aus der Region mit einer Sonderschau zur Jagd geöffnet. Das Gelände am Knüllköpfchen eigne sich wegen des Standortes mitten in Deutschland und den großen Waldflächen hervorragend, sagte der Projektleiter der Veranstaltung Thomas Wehner. Ausrichter ist das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF). Der Messebetrieb wird auf 60 Hektar stattfinden, zwei Drittel davon befinden sich im Wald.

+ Schwarzenborns Bürgermeister: Jürgen Liebermann © Privat Schwarzenborns Bürgermeister Jürgen Liebermann war von dem Anliegen des Kuratoriums sofort begeistert. Auch die Bundeswehr habe sofort zugesagt. Eine solche Großveranstaltung sei für die Stadt und die Region ein großer Gewinn. Angst, die Menschenmassen zu bewältigen, hat er nicht. Besucher und Aussteller werden in Hotels im Umkreis von bis zu 100 Kilometern bis nach Fulda und Göttingen unterkommen, sagte Liebermann. Das sei üblich bei solchen Fachtagungen.

Die Messe findet zum 18. Mal statt, zuletzt 2016 im bayerischen Roding. Exkursionen, ein Kongress und die große Fachausstellung mit Sonderschauen zu Spezialthemen sind Inhalte. Außerdem werden die deutschen Holzrückemeisterschaften und die Waldarbeitermeisterschaften ausgetragen. Etwa 5000 Autos werden täglich erwartet.

Die Region werde von der Messe profitieren, sagte Wehner. Das Catering wird von Gastronomen aus der Region bestückt, Zimmereien und Sägewerke werden mit einbezogen.

Hintergrund: Waldarbeit und neueste Technik

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (Kwf) ist eine Forschungseinrichtung. Seit 1964 richtet sie die Tagung aus, mittlerweile im vierjährigen Turnus, die Standorte wechseln. Das Kuratorium verfügt über 2500 Mitglieder. Es wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. Sitz ist Groß-Umstadt.

Ziel ist es, die Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft zu gewährleisten. Der Fokus ist auf die sichere Waldarbeit, innovative Forsttechnik und ökologische Verfahren gerichtet. Produkte aus der Forsttechnik, dem Holztransport, der Kommunaltechnik, der Energietechnik und dem Arbeitsschutz werden ausgestellt. Bereichert wird das Programm durch Sonderschauen zu speziellen Themen, Prämierungen von Neuheiten und live stattfindende Meisterschaften.