Junge Eltern besuchten speziellen Erste-Hilfe-Kurs in Großropperhausen

Gute Ratschläge: von links Erste-Hilfe-Kursleiterin Gudrun Zimmermann gibt Tipps und Emma Dickhardt bringt Anja Grehling in die stabile Seitenlage.

Ein besonderer Erste-Hilfe-Kurs wurde frisch gebackenen und angehenden Eltern in Großropperhausen angeboten.

Gudrun Zimmermann schärfte ihren Teilnehmern im Feuerwehrhaus ein: „Nur wer handelt und Wiederbelebungsmaßnahmen ergreift, hat die Chance, den Betroffenen zu retten“. Auch Feuerwehrleute bildeten sich in Sachen Erste Hilfe weiter und lernten vor allem Handgriffe, die bei einem Notfall mit Kindern wichtig sind.

So werden Kinder erst ab einem Alter von vier Jahren in die stabile Seitenlage gebracht. Jüngere bewusstlose Kinder seien schlichtweg so zu halten, dass der Kopf höher liege als der Magen, sodass kein Mageninhalt die Atemwege verstopfen könne.

Muss ein Säugling beatmet werden, so muss es in Kopfneutralstellung, kein Überstrecken, erfolgen. Säuglinge und Kleinkinder werden im Takt mit zwei Mal Atemspende und 30 Mal Herzdruckmassage wiederbelebt. Der Ersthelfer sollte mit fünf Initialbeatmungen beginnen.

Hinweise für die Praxis

Im Kurs ging die erfahrene Krankenschwester und Ersthelferausbilderin Gudrun Zimmermann auf ganz lebenspraktische Situationen ein. „Als Laie werden sie im Notfall niemals einen Puls fühlen, sie sind viel zu aufgeregt. Konzentrieren sie sich auf die Atemkontrolle“, so die Fachfrau.

Auch bei der stabilen Seitenlage empfahl sie ein praktisches Handeln. Die früher gelehrten Techniken seien zu kompliziert und so sei auch die Scheu zum Handeln groß. In Amerika sei sogar so wenig geholfen worden, dass die Todesrate bei Herzinfarkten extrem hochschnellte.

Um gegenzusteuern, lehren die Amerikaner heute, dass im Falle einer Wiederbelebungssituation eine Herzdruckmassage ohne Beatmung ausreiche. Aber: Der Patient habe so zwar die Chance, zu überleben, doch seien die durch den Sauerstoffmangel bedingten Schäden erheblich.

„In Deutschland wird beatmet und die Herzdruckmassage durchgeführt!“, stellte Zimmermann klar. Sie riet allen Kursteilnehmern zu kleinen Beatmungsmasken, die im Schlüsselanhängerformat mitgeführt werden könnten. „Haben Sie solch eine Maske griffbereit, kommen sie mit dem Notfallopfer nicht in unmittelbaren Kontakt. Sie können dennoch ein Leben retten“, so Zimmermann.

Wichtige Leitsätze

Auch das richtige Handeln beim Verschlucken von Fremdkörpern, bei bedrohlichen Blutungen, Kopfverletzungen, Asthma-Anfällen, Stromschlägen oder Verbrennungen, Vergiftungen und Verätzungen wurde thematisiert. „Niemals Milch zum Nachtrinken geben“ war ein wichtiger Leitsatz der Kindernotfallkunde.

Gudrun Zimmermann bietet nicht nur Erste-Hilfe-Kurse an, sondern auch „Letzte-Hilfe-Kurse“. Dieses Kursangebot sei auf das Umsorgen und Begleiten von Schwerkranken und Sterbenden am Lebensende ausgerichtet und komme aus dem Bereich der Palliativversorgung.

Von Regina Ziegler-Dörhöfer