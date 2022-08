Städte-Partnerschaft wurde nach vier Jahren wieder belebt

Cléon d’Andran - Willingshausen

+ © Europa Union/lutz klapp Wieder vereint: Nach vier Jahren sahen sich Gäste und Gastgeber endlich in Frankreich wieder. © Europa Union/lutz klapp

Die Europa-Union organisierte das Treffen in Cléon d’Andran in Frankreich. Die Städte-Freundschaft geht bis auf das Jahr 1967 zurück.

Schwalmstadt – Vier Jahre lang gab es keine deutsch-französische Begegnung, jetzt ging es für viele Schwälmer auf die 1000 Kilometer lange Strecke in die Drôme Provencale.

„Alle haben sich gefreut, dass wieder persönliche Begegnungen stattfinden,“ sagt Volker Damm, der als stellvertretender Kreisvorsitzender der Europa-Union das Projekt leitete. Bürgermeister Luca Fritsch und Horst Faust waren zu einem Kurzbesuch per Pkw angereist, Ehrenbürgermeister Heinrich Vesper gehörte mit Familie zur Gruppe, heißt es in dem Bericht.

Freundschaftsfest in Südfrankreich

Für die Woche hatte das Comité de Jumelage vertraute Aktivitäten zusammengestellt, mit dem Auftakttreffen im Festsaal, dem gemeinsamen Grillen mit allen gastgebenden Familien und dem großen Festabend mit Buffet. Neben den Tagesausflügen in die Papststadt Avignon mit ihren Theater- und Straßenfesten sowie der Tagesfahrt ans Mittelmeer wurden mehrere malerische Bergdörfer und der Markt in Crest besucht. Ein weiterer Höhepunkt war die Erkundung des benachbarten Châteauneuf mit der Lösung eines gespielten Kriminalfalls.

Auf diese Weise sollten die Jugendlichen angesprochen werden; erfreulicherweise nahmen auch junge Leute aus Cléon an Ausflügen und Aktionen teil.

Gedenken an gemeinsame Geschichte

Eine besondere Bedeutung erhielt die Fahrt durch zwei Gedenktreffen, bei denen sowohl Bürgermeister Luca Fritsch und sein Amtsvorgänger Heinrich Vesper von der deutschen Seite wie Fermi Carrera, Bürgermeister von Cléon d’Andran, kurze Ansprachen hielten.

Am Grab von Gilbert Sauvan, der im Februar 2021 im gesegneten Alter von 101 Jahren verstarb, wurde an die erste Begegnung in Wasenberg im Jahr 1967 und die Gründung der kommunalen Partnerschaft mit der neuen Großgemeinde Willingshaussen 1990/91 erinnert.

Ergreifend waren die Worte der 92-jährigen Germaine Sauvan am Mahnmal für die Märtyrer: Anfang 1944 wurden 15 Männer aus dem Ort in KZs verschleppt, die meisten – auch ihr Vater – wurden ermordet, nur zwei, auch ihr Bruder, kamen zurück.

So mache der Deutsch-Französische Freundschaftsvertrag vom 22. Januar 1963 einen Sinn, war das allgemeine Résumée. In diesem Geiste wolle man die seit 55 Jahren gewachsenen Verbindungen mit Wasenberg, der Gemeinde Willinghausen und der Europa-Union auf der einen und mit der Commune und dem Comité (Leitung: Eliane Pifaud und Anne-Marie Beranger) auf der anderen Seite fortsetzen.

Erfreut teilte Volker Damm mit, dass im nächsten Jahr eine französische Gruppe vom 22. bis 29. Juli anreisen wird. Sein besonderer Dank galt den Französisch-Fachkonferenzen des Schwalmgymnasiums und der Melanchthonschule für die Kooperation –die Europa-Union suche Kontakt zu allen Schulen, um junge Menschen in Europa zusammenzubringen. sro