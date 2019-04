Streit zwischen Ehepaar eskalierte: Angeklagter beruft sich auf Notwehr

Weil er seine Frau während eines Ehestreits auf den Boden festgehalten haben soll, musste sich jüngst ein 43-Jähriger vor dem Amtsgericht in Schwalmstadt verantworten. Der Angeklagte selber berief sich auf Notwehr: „Sie hat mich mit einem Messer angegriffen.“

Der Staatsanwalt hatte dem Angeklagten Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen.

Am späten Abend im vergangenen Oktober soll der Mann seine Ehefrau während eines Streits gewaltsam auf den Boden niedergedrückt und mit den Knien auf den Oberarmen fixiert zu haben.

„Ihre Frau konnte nicht aufstehen und Sie haben ihr Schmerzen zugefügt“, so der Staatsanwalt. Dem widersprach der Angeklagte. Bereits vor der Messerattacke habe seine Frau bereits auf ihn eingeschlagen und mit ihren langen Fingernägeln gekratzt habe. Gegen diese Angriffe habe er sich nicht gewehrt, doch als sie mit dem Steakmesser auf ihn losgegangen sei, habe er ihr das Messer aus der Hand schlagen können, berichtete der Mann.

Immer wieder habe seine Ehefrau jedoch versucht, nach dem Messer zu greifen, und daher habe er sie auf den Boden fixieren müssen, sagte der Mann und erzählte weiter, dass er die 11-jährige Tochter aufgefordert habe, die Nachbarn, um Hilfe zu rufen. Laut Angeklagten musste die Tochter den ganzen Streit Mitansehen.

Im Zeugenstand berichteten Nachbarn und Sohn übereinstimmend, dass der Angeklagte auf der Frau gesessen habe. Der Sohn griff ein und der 43-Jährige ließ von seiner Frau ab. Auf die Frage, ob sie ein Messer gesehen hätten, sagten beide: „Nein.“ Der Angeklagte habe jedoch gerufen: „Sie hat ein Messer“, erinnerten sich die Zeugen. Die ebenfalls als Zeugin geladene Ehefrau machte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Der Staatsanwalt sah in seinem Plädoyer die Körperverletzung und Nötigung als erwiesen an und forderte eine zur Bewährung ausgesetzte Verwarnungsstrafe unter Vorbehalt über 600 Euro. „Es war ein Ehestreit, der eskaliert ist“, so der Staatsanwalt. Als die Frau mit dem Messer auf den Angeklagten losgegangen sei, habe eine Notwehrsituation bestanden, doch sei die unmittelbare Gefahr vorbei gewesen, nachdem das Messer auf den Boden gefallen sei, begründete er die Forderung nach einer Geldstrafe.

Die Richterin sah dies jedoch anders. Sie sprach den den 43-Jährigen frei, da sich nicht ausschließen lasse, dass der Angriff der Frau noch nicht zu Ende gewesen sei: „Sie befürchteten eine Wiederholung der Gefahr, deswegen war Ihr Verhalten noch Notwehr.“