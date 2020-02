„Stress“ im Burg-Theater

Das Kino in Treysa zeigt am 27. Februar den Dokumentarfilm von Florian Baron über US-Kriegsveteranen

Der Film entstand 2018 mit Hilfe der Förderung durch das Kuratorium junger deutscher Film, das über die Dokumentation schreibt: „STRESS kombiniert eine einzigartige, suggestive Bildsprache mit Interviews von traumatisierten Kriegsveteran*innen in den USA, und schafft es, ausschließlich mit Bildern in der heilen Welt die Grausamkeit kriegerischer Praxis und ihren Ursprung in der Mitte der Gesellschaft sinnlich erfahrbar zu machen.“

Wie der Film sich der aktuellen Thematik annähert, beschreibt André Eckardt im Katalogtext des Festivals DOK Leipzig 2018: „9/11-Trauma, Ideologie der gewalttätigen Genugtuung, Militärdienst als patriotische Familientradition, die „Unfairness“ heutiger Kriegsführung – fünf junge Veteranen des Afghanistankriegs setzen aus dem Off zunächst ein Fundament bekannter Bauart. Joe, Torrie, Mike, James und Justin aus Pittsburgh wenden uns nur langsam ihr Gesicht zu. Körperlich unversehrt, aber mit innerem Schmerz, sind sie nach ihrer Rückkehr zu Unverstandenen geworden. Ihre brutale Erfahrung spricht eine Sprache, die das Umfeld zu Hause nicht versteht.

„Stress“ setzt mit einer künstlerischen Form an, die das gesprochene Wort mit all seinen untrüglichen Gefühlszeichen beeindruckend heraushebt und das Kokondasein sowie die Spannung eines permanenten Alarmzustands in aller Komplexität physisch erlebbar vermittelt. In extremer Langsamkeit begleiten Kamera und Sound mit Alltagsaufnahmen albtraumwandlerisch die mündlichen Beschreibungen der Kriegserlebnisse. Plastische Beinahe-Stillleben entstehen, in denen alles von allen Seiten betrachtet werden kann, aber doch ungreifbar bleibt. Es offenbart sich ein Leben hinter Glas und in einer bleiernen Zeit, die gnadenlos vorangeht, aber kein wirkliches Fortkommen ermöglicht. Die lang nachhallende Coda der berauschenden und beklemmenden Komposition: die Überzeugung von Torrie, dass das Militär am Ende trotz allem ein guter Platz zum Erwachsenwerden ist.“

Der Dokumentarfilm wurde mit dem DEFA-Förderpreis für einen herausragenden langen deutschen Dokumentarfilm ausgezeichnet und nominiert für den Dokumentarfilmpreis des Goethe-Instituts. Das Burg-Theater zeigt ihn am Donnerstag, 27.02.2020 um 19 Uhr.