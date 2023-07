Teilrückzug von Raiffeisen in Frielendorf: Kein Betriebsmittelgeschäft mehr ab Jahresende

Von: Matthias Haaß

Raiffeisen Waren verlässt Frielendorf. Nur noch in der Erntezeit soll der Standort am ehemaligen Bahnhof des Marktfleckens nach Angaben des Unternehmens genutzt werden. © Haaß, Matthias

Die Mitarbeiter von Raiffeisen Waren sollen versetzt werden. Die Tankstelle bleibt hingegen bestehen.

Frielendorf/Fritzlar – Die Tage der Raiffeisen Waren in Frielendorf sind gezählt, die Mitarbeiter werden versetzt. Ab Jahresende wird es im Marktflecken durch das Unternehmen kein Geschäft mit Betriebsmitteln wie Dünger, Pflanzenschutz und Saatgut mehr geben.

Das teilte Benedikt Ehrhardt, Bereichsleiter IT, Digitalisierung und Marketing auf Anfrage unserer Zeitung jetzt mit. Man habe sich dazu entschieden, den Standort nur noch in der Erntezeit zur Erfassung und Lagerung von Getreide- und Ölsaaten zu nutzen, so Ehrhardt gegenüber der HNA.

Seit 1992 war Raiffeisen Waren in Frielendorf aktiv. Der Standort wurde damals von der Volks- und Raiffeisenbank Frielendorf übernommen. Mit der Teilaufgabe reagiere man auf den Strukturwandel in der Landwirtschaft, heißt es bei Raiffeisen Waren. Das habe das Unternehmen veranlasst, „die eigenen Strukturen zu überdenken beziehungsweise zu optimieren“, so der Sprecher.

Das Geschäft mit Betriebsmitteln soll zukünftig ausschließlich in Fritzlar, Ziegenhain und Gensungen fortgeführt und auch von dort logistisch abgewickelt werden.

Unternehmen mit 220 Standorten Die Raiffeisen Waren-Gruppe (RW-Gruppe) hat ihre Zentrale in Kassel und ist nach eigenen Angaben in Deutschland, Dänemark und Polen an über 220 Standorten vertreten. Der Unternehmensverbund beschäftigt rund 3300 Mitarbeiter. 2022 habe man einen Umsatz in Höhe von 2,8 Milliarden Euro erreicht, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Raiffeisen Waren betätigt sich in den Sparten Agrar, Technik, Baustoffe sowie Energie und Märkte.

Die vier Mitarbeiter aus Frielendorf werden in den anderen drei Standorten weiterbeschäftigt. Landwirte können aber erstmal aufatmen. Die Anlieferung von Getreide soll auch im kommenden Jahr in der Ernte möglich sein. Auch Autofahrer dürfen sich freuen. Die Raiffeisen-Tankstelle bleibt ebenfalls bestehen. Nicht unerheblich, gibt es doch in der gesamten Gemeinde Frielendorf lediglich zwei Tankstellen.

Die Liegenschaft werde an einen neuen Eigentürmer veräußert, sagt der Bereichsleiter: „Ein Markt rund um die Thematik Haus und Garten wird entstehen, wobei wir über den neuen Eigentümer keine Angaben machen können.“

Die Schließung sei nur eine Frage der Zeit gewesen, meint Frielendorfs Bürgermeister Jens Nöll: „Daher kam die Entscheidung nicht wirklich überraschend. Natürlich geht, gerade für viele Landwirte, damit wieder ein Stück liebgewordene Tradition verloren.“

Während in Frielendorf eingespart wird, erfährt unter anderem der Raiffeisen Waren Standort in Fritzlar eine Aufwertung. Man werde in der Domstadt weiter investieren und die Getreidelagerung um gute 15 000 Tonnen erweitern, so Benedikt Ehrhardt: „Über die genauen geplanten und bereits getätigten Investitionssummen möchte sich das Unternehmen nicht äußern.“