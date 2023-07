Trachten schneidern war seine Leidenschaft: Bernhard Steinbrecher aus Steina blickt zurück

Schneider mit Herz: Seit den 1950er Jahren fertigte Bernhard Steinbrecher Trachten an. Zu seinen Kunden zählten auch die Wildecker Herzbuben. Mit 78 Jahren war dann Schluss. © Agnes Greiner

Die Werke des 90-jährigen Schwälmers sind vereinzelt noch heute beim Kirmes-Festumzug in Ziegenhain zu sehen.

Steina – „Die Tracht ist am Abklingen im Moment“, sagt Bernhard Steinbrecher. Auch wenn die vielen Vereine in der Umgebung die Tradition am Leben hielten: „Neue Stücke werden kaum noch angefertigt.“ Aber was heißt das schon? Schon 1983 hatte die Trachtenforscherin Brunhilde Miehe in einer Ausgabe von August Ganderts „Handwerk und Volkskunst in der Schwalm“ geschrieben: „In Anbetracht des hohen Alters der letzten Trachtenschneider ist das Ende dieser Handwerkstradition in den nächsten Jahren abzusehen.“

Zu der Zeit surrte „gleen Bennards“ Adler-Nähmaschine im Keller in der Schwalmtalstraße und machte Kittel, Western und Kappen für Musikanten, Tanzgruppen und Ausstellungen. Mit seinen damals 50 Jahren und einem Schild „Trachtenschneiderei“ am Haus hatte Steinbrecher „genug zu tun“.

Am üppigsten war die Prachtentfaltung zur Schwälmer Hochzeit: Mehrere Trachten- und Brauchtumsvereine haben sich dem Erhalt der Tracht verschrieben, unser Bild zeigt einen Brautzug bei der Salatkirmes. Als Zuschauer erkennt Steinbrecher beim Festzug an bestimmten Details, an welchen Teilen er selbst Hand angelegt hatte. © Jörg Döringer

Freilich pflegte er das Handwerk nur als Hobby. „Von der Tracht leben hätte man damals nicht mehr können“, sagt der inzwischen älteste in Steina gebürtige Mann im Dorf. „Ich hab’s gemacht, weil ich Lust dran hatte. Ich braucht’s ja net zum Geldverdienen.“

Schon der „alte Bernhard“ (daher der Schwälmer Dorfname: „die Bernhards“) war Trachtenschneider gewesen. Als Bernhard Knauf in Steina das Haus baute, übte er den Beruf aber schon nicht mehr aus. Sein Sohn, Vater des heute 90-Jährigen, war nach dem Krieg in Russland. „Da musste man sich entscheiden, was man macht“: Der junge Bernhard lernte in Ascherode schneidern und fand Anstellung bei der Firma AZ Modell in Allendorf/Landsburg.

Die Rückkehr der Schwälmer Tracht in den 50ern

Nach der Heirat ging er zur Weberei Egelkraut in Trutzhain. Dort kam er zur Tracht: Damals, 1958, erinnert er sich, sei die Schwälmer Tracht wieder aufgekommen, mit der Wiera-Kapelle, Burschenschaften, Trachtengruppen.

Eines Tages suchten sich Arbeitskollegen, Musikanten, einzelne Stücke zusammen. „Aber die Stoffe waren fertig – die waren zerschlissen. Das sah nichts mehr aus.“

Zu dritt machten sich Steinbrecher, der an einem Webstuhl Muster für den Versand herstellte, der Sohn des Weberei-Inhabers und spätere Firmenchef Helmut Egelkraut sowie dessen Schwager daran, Muster und Farben zu rekonstruieren.

Bald darauf kamen frischer roter Westenstoff und Brokatstoffe für die Klengelwesten aus Trutzhain. Für sehr wichtig hält es Steinbrecher, das überlieferte Original möglichst genau zu treffen.

Arbeitsplatz: An der Nähmaschine vom Adler fertigte Bernhard Steinbrecher die Trachten an. © Agnes Greiner

Die Tatkraft und das handwerklich-künstlerische Geschick der heutigen Betriebsleitung bewundert er noch immer. So griff Bernhard Steinbrecher auch privat nach Feierabend und wochenends zur Nadel, später, während seiner Berufstätigkeit als Altenpfleger immer wochenweise.

Stoffe kamen aus der Region

Die Knöpfe kamen vom Stoffhaus Montanus in Treysa, der Stoff aus Trutzhain. „Wenn man dann auch mal was anderes sehen und haben wollte, dann musste man auf Marburg oder auf Kassel.“

Fell für die Kappen lieferten die Gerberei Rembert in Asterode oder abgelegte Persianermäntel. Bestickt wurden die Hemden und Schulterstücke der Festtagskittel von Bertha Schwalm in Loshausen. Ein Original aus der Steinbrecherschen Werkstatt zeigt die Weberei Egelkraut Besuchern bei Betriebsführungen: eine Weste der Wildecker Herzbuben.

„Er wusste, dass ich sowas mache“, erinnert sich Steinbrecher an den Kontakt mit den Musikern über seinen Kumpel, den späteren „Herzbub“ Wolfgang Schwalm. „Hemden hatte der ewig nötig: Wenn der auf der Bühne stand und ging wieder runter, dann war das Hemd klatschnass. Das macht der beste Stoff nicht mit.“

So fertigte Steinbrecher serienweise Hemden für das Duo, neben Vorträgen, auch für die Hessische Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege Marburg-Biedenkopf, und einer jahrzehntelangen passionierten Mitgliedschaft im Roten Kreuz, beim Gesangverein und bei den Schützen.

Trachten: Auch Westen gehörten zum Repertoire des Steinaer Schneiders. © Agnes Greiner

Er wirkte mit bei einer Sendung des HR über Steina als „dolles Dorf“ und natürlich bei der Salatkirmes, wo er auf einem Motivwagen das Trachtenschneider-Handwerk darstellte. Gern erinnert er sich auch daran, wie er anlässlich des Hessentags 2006 in Hessisch-Lichtenau einem Fernsehpublikum das Schwälmer Trachtenschneidern vorstellte.

Heute kommt Steinbrecher, der im Januar neunzig wurde, noch manchmal als Zuschauer beim Kirmes-Festzug in Ziegenhain vorbei und sieht dort seine Westen laufen. „Am Kragen sieht man, ob’s von mir ist.“ Denn das Rückenteil verlängerte er gern mit Westenstoff, damit sich auf dem hellen Leinen keine Schweißränder abzeichnen.

Als er 78 wurde, schaltete er im Keller seine „Adler“ ab und hängte ein neues Schild an seine Tür: Nehme keine Aufträge mehr an. Aber der kräftige und wirklich sehr „originale“ rote Westenstoff läuft heute noch in Trutzhain vom Webstuhl. (Agnes Greiner)