Von: Matthias Haaß

Aktuell brennt es in der Eckardt-Vonholdt-Schule in Treyas. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach ersten Informationen von der Einsatzstelle soll es in Klassenräumen brennen. Die Schüler konnten das Gebäude verlassen.

