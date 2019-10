Treysa: Mit Fahrrad auf Taxi aufgefahren - Ein Leichtverletzter

Ein leicht verletzter Radfahrer und ein Gesamtschaden von 530 Euro sind das Resultat eines Auffahrunfalls am Freitag gegen 18.15 Uhr in Treysa.

Nach Angaben der Polizei in Schwalmstadt war ein 60-jähriger Mann aus Willingshausen mit einem Taxi in der Bahnhofstraße in Treysa unterwegs und wollte in Höhe der Hausnummer 18 einen Fahrgast aussteigen lassen. Dazu hatte er vorschriftsmäßig den Blinkerr rechts gesetzt.

Ein 23-jähriger Mann aus Schwalmstadt, der mit dem Rad hinter dem Taxi fuhr, hatte den Vorgang vermutlich nicht bemerkt und fuhr auf das Taxi auf. Bei dem Aufprall zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu.

Bei dem Taxi ging die Heckscheibe zu Bruch und an der Heckklappe gab es Schäden, die die Polizei mit 500 Euro angab. Den Schaden am Rad gab die Polizei mit 30 Euro an.