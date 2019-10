Brandgeruch über der Brauerei Haaß

+ © Jens Mattheis Angenommenes Feuer im Braustüberl: Für die Jahresabschlussübung hat sich die Treysaer Feuerwehr die Brauerei Haaß ausgesucht. © Jens Mattheis

Sirenengeheul am Donnerstagabend in Treysa: Dichter Rauch drang unter einem Tor an der Verladerampe der Brauerei Haaß hervor. Den eintreffenden Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst eilte aufgeregt ein verletzter Brauereimitarbeiter entgegen.