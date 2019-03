Historischer Ruhlandpfad zwischen Frankenhain und Treysa wird freigelegt

Frankenhain. Der durch junge Bäume zugewachsene Graben „Ruhlandpfad“ zwischen Frankenhain und Treysa wird wieder freigelegt. Noch in diesem Frühjahr soll er wieder erlebbar sein.

Entlang des historischen Wassergrabens soll der Rundwanderweg neu markiert werden, schon im Frühjahr soll alles fertig sein.

Da der Ruhlandpfad denkmalgeschützt ist, darf hier nur mit handbetriebenen Motorsägen und Heckenscheren gearbeitet werden, berichtet Matthias Schnücker von Hessenforst (Forstamt Jesberg). Noch sei offen, wie die Abschnitte im Privatwald bearbeitet werden.

Seit Mitte Februar sind Forstwirt Peter Klipp sowie Alina Geisel und Jonas Husemann mit den Arbeiten am verwilderten Graben beschäftigt. Alina aus Gudensberg und Jonas aus Felsberg absolvieren ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), bevor sie in Ausbildung und Studium wechseln.

Ihre Hilfe sei sehr willkommen, ansonsten könnten solche Arbeiten kaum gestemmt werden, erläuterten Matthias Schnücker und Peter Klipp.

Impuls aus Sachsenhausen

Der Impuls kam vom Ehepaar Gerlinde und Richard Georg aus Sachsenhausen. Dem Ehepaar ist es, wichtig den Ruhlandpfad wiederzubeleben, zumal schon der Blick schon auf die 800-Jahr-Feier Sachenhausens 2024 fällt, von wo das Wasser hergeleitet wurde. Sie hatten sich an die Stadt Schwalmstadt gewandt, die Hessen Forst informierte, erklärt Richard Georg.

Dort, so Matthias Schnücker, war über den historischen Verlauf kaum noch etwas bekannt gewesen, umso wertvoller sei die Anregung der beiden Sachsenhäuser gewesen. Richard Georg beteiligt sich zudem freiwillig an der Freilegung.

Ein Rundwanderweg soll noch mit neuen Hinweis- und Erläuterungsschildern versehen werden, um so Informationen über den Ruhlandpfad und die Sage zu vermitteln. Das Projekt wird mit Geld aus dem Leader-Programm Schwalmaue gefördert.

Hintergrund: Wasser für die Oberstadt

Nach der Ruhlandsage bot Johannes Ruhland, ein Gefangener in Ziegenhain, an, die Treysaer Oberstadt mit Wasser zu versorgen, wenn man ihm die Freiheit zurückgibt. Er baute einen Wassergraben von Sachsenhausen um Frankenhain herum bis zum Hephata-Berg. Das Wasser gelangte über Rohre in die Oberstadt, wo man Ruhland im Marktbrunnen am 24. Juni 1683 ein Denkmal setzte, das Johannismännchen.

Tatsächlich ist die Leistung aber einem Mann namens Hermann von Kuborg zuzuschreiben (um 1423). Der Ruhlandpfad folgt dem Wassergraben, an dem demnächst gewandert werden kann.

Von Kathrin Gottfried