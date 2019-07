Jubiläumsweindorf in Treysa: Gute Stimmung trotz Regen

Ausgerechnet beim Jubiläumsweindorf regnete es, sodass gerade am Freitagabend viele Gäste ausblieben. Winzer und Besucher versuchten es mit Gelassenheit zu tragen.

Die Hartgesottenen ließen sich auch von den dunklen Regenwolken die gute Stimmung nicht verderben, suchten sich einen trockenen Platz unter Schirmen und Pavillons. Mit so manch Partyschlager und Sommerhit sorgte für ein wenig Sommerfeeling, wenngleich auf die Regenjacken am Abend nicht verzichtet werden konnte. Ein Filmteam hielt die besonderen Jubiläumsmomente für Schwalmstadt fest.

„Hoffentlich haben wir nur alle 25 Jahre solch ein Wetter“, meinte Franz Eger, der sich nicht erinnern konnte, jemals solch schlechte Wetterbedingungen bei einem Weindorf gehabt zu haben. „Gefroren haben wir schon oft, aber Dauerregen gab’s noch nie“, so auch Winzer-Kollege Werner Gerhard. Wenigstens am Samstagabend blieb es dann trocken. Freitagsbesucher waren für ihren Ausgehmut belohnt worden und durften mit ihrem Eintrittsbändchen auch am Samstagabend noch einmal vorbeischauen.

Die Band „Ohrfutter“ begeisterte mit Coversongs der Achtzigerjahre Jahre. Der Festplatz war von Weinliebhabern gefüllt und die Totenkirche sorgte im bunten Scheinwerferlicht für besondere Atmosphäre.