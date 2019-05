Künstlerin Tina Krause-Willenberg aus Treysa öffnete ihren Garten

Treysa – Schönes fürs Auge, leckeres für den Mund und Sonne satt gab es am Sonntagnachmittag im Garten von Tina Krause-Willenberg.

Ihr „privater Kulturimpuls“, wie sie es nannte, zog Kulturinteressierte aus der ganzen Region an. Bereits zum achten Mal hatte die Künstlerin ihren Garten geöffnet.

Bei Kaffee und Kuchen ermöglichte sie so einen netten Plausch unter den Besuchern, die in entspannter Atmosphäre durch den Garten schlenderten, die vorwiegend in Grün- und Blautönen gehaltenen Skulpturen bewunderten oder sich seinen schattigen Platz unter einem der Bäume suchten.

„Obwohl ich selbst keinen Garten habe, genieße ich das hier immer sehr“, sagte Susanne Nau, die aus Ziegenhain gekommen war, um die Kunst im Garten zu bewundern. „Es ist eine nette Atmosphäre und man trifft nette Leute.“

+ Blüten, Blätter, Kugeln und mehr: Tonskulpturen in allen Formen für den Garten gab es bei dem privaten Kulturimpuls von der Treysaerin zu bewundern. © Kerstin Diehl

Darüber freute sich auch Tina Krause-Willenberg selbst: „Ich liebe es, meinen Garten für Besucher zu öffnen“, sagte die Künstlerin, die nach vier Jahren Pause wieder zur Gartenausstellung eingeladen hatte. Im vergangenen Jahr war es so trocken, da hätte ich überhaupt keine Stäbe in die Erde bekommen“, sagt sie.

Denn es sind hauptsächlich Tonskulpturen auf Stangen, die sie fertigt – und die sich wunderbar zwischen Blüten, Blumen und Sträuchern einreihen. Die frühere Grundschullehrerin, die auch das Kinderbuch „Fido und Lilli“ verfasst hat, töpfert schon seit Jahren und besitzt auch einen eigenen Brennofen. „Den mache ich aber nur im Herbst- und Winter an, denn er gibt unheimlich viel Wärme ab“, so die Künstlerin. Die Keramiken sind für Draußen geeignet, sollten aber bei Minusgraden ins Haus geholt werden.