Mann aß Glas mit Feta und Oliven in Treysaer Supermarkt und wollte nicht bezahlen

Anzeige wegen Diebstahl

+ © Kai Remmers/dpa/tmn Mann bediente sich an Kühltheke: In einem Treysaer Supermarkt aß ein 65-Jähriger Oliven und Feta - Er stellte das leere Glas einfach wieder zurück und wollte den Markt verlassen. © Kai Remmers/dpa/tmn

Plötzlichen Appetit verspürte wohl am Donnerstagnachmittag ein 65-jähriger Mann aus Schwalmstadt in einem Lebensmittelmarkt in der Osttangente in Treysa.