Musiker Udo Dirkschneider: "Heavy Metal war immer aktuell"

Ravensburg/Treysa. Der Heavy-Metal-Musiker Udo Dirkschneider tritt am Samstag in der Festhalle in Treysa auf. Im Interview sprach er mit uns über seine Rolle als Künstler.

Heavy Metal der ganz alten Schule, so beschreiben Kritiker die Musik von Udo Dirkschneider. Die einen wollen das Etikett als Lob verstanden wissen, andere bemängeln die Eintönigkeit im Schaffen des 66-jährigen Musikers.

Der gebürtige Wuppertaler selbst macht sich ob solcher Bewertungsunterschiede keine Gedanken. Schließlich steht Dirkschneider seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne und macht das, was er liebt: „handgemachte Rockmusik“, wie er selbst sagt. Zuerst mit seiner Band Accept, nun seit Jahren mit der Gruppe U.D.O., mit der er am Samstag in Schwalmstadt gastiert.

Kurz vor dem Tourauftakt haben wir mit dem Sänger gesprochen – über treue Fans, bügelnde Hausfrauen und die Sehnsucht nach alten Accept-Songs.

Herr Dirkschneider, zu den Veranstaltern des Konzertes in Schwalmstadt gehört der Chefarzt des ansässigen Klinikums, der Ihre Musik als Schüler kennengelernt hat und sich seitdem wünscht, dass Sie einmal für ihn zu seinem Geburtstag spielen. Sind Heavy-Metal-Fans verrückt oder einfach nur treue Seelen?

Dirkschneider: Weder noch. Ich denke, wir haben einfach nur einen Nerv bei ihm getroffen.

Sind solche Fans typisch für Ihr Publikum, Typen, die Ihre Musik in den 1980er-Jahren gehört haben und noch immer mögen?

Nein. Wir haben viele jüngere Leute auf den Konzerten. Natürlich auch die ganz alten Fans von früher, Fans in den Dreißigern und in den Vierzigern. Da kommen oft mehrere Generationen zusammen, die Jungen haben die Musik bei ihren Eltern gehört. Die Leute mögen einfach ehrliche, handgemachte Musik. Und die machen wir.

Hatten Sie mal Angst, dass Heavy Metal irgendwann mal keiner mehr hören will, dass die Konzerthallen leer bleiben?

Anfang der 1990er-Jahre, als der Grunge aufkam, gab es einmal eine Zeit, da war der Metal Underground. Aber Angst, dass es diese Art von Musik einmal nicht mehr geben könnte, hatte ich nicht. Heavy Metal war immer irgendwie aktuell. Mal gab es mehr, mal weniger Fans.

Früher haben Bands Konzerte gespielt, um den Verkauf Ihres neuen Albums zu unterstützen. Wie ist das heute – in Zeiten von Spotify und Youtube?

Außer den ganz großen Bands wie AC/DC, Metallica oder Iron Maiden kann keiner mehr von den CD-Verkäufen leben. In der Größenordnung, in der ich mich befinde, lohnt es sich kaum, eine Prozentzahl zu nennen für den Anteil, den die CD-Verkäufe bei den Gesamteinnahmen ausmachen. Früher konnte man von einem neuen Album leben, heute ist es dafür da, dass man den Leuten neue Songs präsentieren kann. Die Haupteinnahmen kommen jetzt aus dem Live-Geschäft und dem Merchandising.

Haben Sie immer gut von Ihrer Musik leben können?

Ja, das kann ich sagen. Seit 40 Jahren kann ich nicht meckern.

Sie sind jetzt 66 Jahre alt. Wie lange stehe Sie noch auf der Bühne?

Ich stehe auf der Bühne, so lange es mir Spaß macht und so lange Publikum da ist. Aber ich werde nicht derjenige sein, der bis zum bitteren Ende und ganz zum Schluss vor 20 Leuten spielt. Ich bin lange genug dabei, dass ich den Punkt finde, an dem ich – wahrscheinlich für viele überraschend – sagen werde, das war‘s. Das kann noch zehn Jahre gehen, vielleicht wird es auch kürzer sein. Ich habe keinen Plan, wann ich aufhöre. Im Augenblick jedenfalls nicht.

Nicht nur in Ihrem Publikum gibt es mehrere Generationen, auch in Ihrer Band. Am Schlagzeug sitzt Ihr Sohn. Was bedeutet Ihnen das?

Als ich damals einen Schlagzeuger gesucht habe, bin ich zuerst gar nicht auf die Idee gekommen, Sven zu fragen. Ich habe ihn dann angesprochen, da hat er erst mal einige Zeit gebraucht. Er hat lange geprobt und dann zugesagt. Jetzt ist alles wunderbar. Es gibt keinerlei Berührungsängste. Das ist jetzt nicht das typische Vater-Sohn-Verhältnis, das ist ein freundschaftliches Verhältnis. Und in der Band ist er ein Bandmitglied.

Was macht Heavy Metal für Sie aus?

Meine Philosophie ist es, gute Songs zu schreiben, Melodien reinzubringen. Gute Songs sind Songs, die einen Wiedererkennungswert haben und bei denen der Hausfrau nicht das Bügeleisen aus der Hand fällt.

Als Sie in den 1970er-Jahren angefangen haben, Musik zu machen, welche Bands haben Sie damals gehört?

Sweet, Uriah Heep, Black Sabbath, Ten Years After – das waren meine Idole.

Wie sehen Sie Ihre Rolle als Künstler? Haben Sie eine Botschaft?

Auf der einen Seite sind wir Entertainer, wir unterhalten Leute. Die Leute kommen zu unseren Konzerten und wollen eine gute Zeit haben und gute Songs hören. Auf der anderen Seite versuche ich natürlich, in den Texten eine gewisse Aussage rüber zu bringen, ich singe nicht wie andere Bands über Hexen und Drachen.

Meine Texte behandeln politische und sozialkritische Themen. Allerdings hebe ich auch nicht den Zeigefinger und sage, ihr müsst das jetzt so und so verstehen. Ich möchte nicht der Oberlehrer oder der große Zampano sein, der sagt, Kinder, das geht so und so.

Wenn Sie heute die Welt mit der vor fünf oder zehn Jahren vergleichen, gehen Ihnen angesichts von globalen Krisen und Unsicherheiten die Themen für neue Songs nicht aus.

Das stimmt. Es ist teilweise beängstigend zu sehen, was da so passiert.

Seit vielen Jahren gehen Accept und Udo Dirkschneider getrennte Wege. Doch viele Ihrer alten Fans sind der Meinung, dass Accept-Songs ohne Ihre markante Stimme nur halb so gut sind. Können Sie das verstehen?

Das kann ich verstehen. Deshalb habe ich in den vergangenen drei Jahren nur unter dem Namen Dirkschneider – und nicht mit U.D.O.– Accept-Songs gespielt.

Doch jetzt ist wieder U.D.O.-Zeit, und es gibt keine Accept-Songs mehr bei mir im Augenblick. Wer Accept hören will, muss zu Accept gehen.

Nervt es Sie, dass Sie immer wieder auf Accept angesprochen werden?

Nein, das nervt mich eigentlich nicht. Dass ich die Sache mit den Accept-Songs in den vergangenen Jahren so lange gemacht habe, das war gar nicht so geplant, das ist ja förmlich explodiert. Was mich nervt, ist, wenn die alten Geschichten über die Trennung von mir und Accept immer wieder hervorgeholt werden. Da antworte ich nicht mehr darauf.

Wenn es die Trennung nicht gegeben hätte und Sie mit Ihren damaligen Bandkollegen in der Besetzung des „Metal Heart“-Albums bis heute zusammen geblieben wären, dann wäre Accept heute so groß wie Metallica. Was ist an dieser These dran?

Dem, der so etwas sagt, gebe ich vollkommen recht. Das haben damals aber einige ganz anders gesehen und einfach verkehrt gedacht. Aber bitteschön.

Werden Sie in Schwalmstadt Accept-Songs spielen?

Nein, auf dieser Tour wird es keine Accept-Songs geben.

Zur Person

Udo Dirkschneider, geboren 1952 in Wuppertal, gründete 1969 die Band Accept, die in den Anfangsjahren unter dem Namen X auftrat. 1976 stießen Gitarrist Wolf Hoffmann und Peter Baltes zu Dirkschneider. In der ersten Hälfte der 1980er-Jahre gehört die Band neben den Scorpions zu den bekanntesten deutschen Rockbands.

Alben wie „Breaker“ (1981), „Balls to the Wall“ (1983), „Metall Heart“ (1985) und „Russian Roulette“ (1986) machten Accept in ganz Europa bekannt. Ende der 1980er-Jahren trennten sich Udo Dirkschneider und Accept – es ging um die musikalische Ausrichtung und um das Image des Sängers.

Obwohl es später zu einer Wiedervereinigung kam, konnten Dirkschneider auf der einen sowie Hoffmann und Baltes auf der anderen Seite ihre Meinungsverschiedenheiten nie vollkommen ausräumen. Udo Dirkschneider gründete nach der Trennung von Accept die Band U.D.O., mit der er am 9. Februar in die Schwalm kommt.

VON BENJAMIN WAGENER