Tanzen in Treysa: Neue Disco eröffnet in den alten Hazienda-Räumen

Fleißig am Renovieren: Heute soll in der ehemaligen Hazienda alles partytauglich sein, von links Markus Wolff, Tanja Köhler, Michael Gräf, Lutfer Rahman und Pächter Matthias Wende.

Treysa. Für das Schwalmstädter Nachtleben soll eine neue Ära starten. Mit einem Eröffnungswochenende geht die Nachtarena in den alten Räumen der Disco Hazienda in Betrieb.

Nach über 45 Jahren Discobetrieb hatte die „Haz“ im Juni endgültig ihre Pforten geschlossen. Seit acht Wochen wird nun schon umgebaut und renoviert. Matthias Wende ist der neue Pächter des Objektes.

Schon länger hatte er nach einer passenden Location für einen Nachtklub gesucht, erzählt er. Mit der ehemaligen Hazienda hätten Objekt und Einzugsgebiet einfach gepasst, so Wende. Seit 30 Jahren sei er schon in der Gastronomie- und Eventbranche tätig, berichtet der Naumburger.

Ab dem Wochenende, so Wende, werden in der Nachtarena vier Bereiche geöffnet sein: Im Hauptbereich können die Besucher zu Charts, Party und Discofox tanzen. In der Rockbar gibt es klassischen Rock sowie Musik aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren auf die Ohren.

Für den kleinen Hunger zwischendurch werden im Rimini Pizza und Snacks angeboten. Im rustikalen Stadel im Almhütten-Stil ist dann Zeit zum Verschnaufen bei Cocktails und weiteren Getränke-Angeboten.

Ein Wochenende später, am 12. und 13. Oktober, kommen dann noch zwei weitere Bereiche hinzu. Im Gold-Klub wird House und Elektro angeboten und im Jail kann zu Black Music gefeiert werden.

Außerdem wird es einen Outdoor-Raucherbereich geben, in dem ab dem Frühjahr auch wieder der Pool freigegeben sein wird. Sieben Bereiche mit vier Floors laden dann auf gut 1000 Quadratmetern zum Feiern und Tanzen ein.

Auch wenn die Hazienda in den letzten Jahren definitiv einen Kult-Status in der Schwalm erlangt habe, möchte Matthias Wende mit der Nachtarena einen Neuanfang machen. „Wir wollen frischen Wind reinbringen und möglichst viele Leute ansprechen“, erzählt der 49-Jährige. So soll es samstags ab 20 Uhr immer zwei Stunden Discofox-Musik für begeisterte Tänzer im Hauptbereich geben.

Zielgruppe der Discothek sei ein Publikum von 18 bis 50 Jahren, auch Termine für Abifeten seien schon vereinbart worden. „Die unter 18-Jährigen können dann mit Mutti-Zettel auch schon mitfeiern“, so Wende.

Die Nachtarena öffnet zukünftig jeden Freitag und Samstag ihre Türen. „Die Menschen sollen sich drauf verlassen können, dass jedes Wochenende etwas los ist in der Schwalm“, so der Betreiber.

Gelegentlich sind auch Parties unter der Woche geplant und natürlich an Feiertagen. Genaueres werde man aber erst entscheiden, wenn sich zeige, wie die Wochenenden angenommen werden, so Matthias Wende. Der Eintritt wird am Freitag und Samstag je sechs Euro kosten, los geht es um 21 Uhr.