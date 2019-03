Ein Platz für Waisen und Bettler: Franz v. Roques legte den Grundstein

Namensgeber: Nach Franz von Roques wurde das Gemeindehaus in Treysa benannt, 2010 die fusionierte Kirchengemeinde in Treysa und Umgebung.

Im zweiten und letzten Teil des Beitrags über den bedeutenden Treysaer Geistlichen Franz v. Roques geht es darum, wie er die Ärmsten unterstützte und die Keimzelle der Hephata Diakonie legte.

Mitte des 19. Jahrhunderts gründet der junge Pfarrer v. Roques im Hainer Hof in der Burggasse in Treysa nach dem Arbeitshaus für mittellose Erwachsene auch eine „Rettungsanstalt für verwahrloste Knaben und Waisen“, also Straßenkinder. Gut 40 Kinder erhalten Unterkunft, Verpflegung und Kleidung, v. Roques zieht selbst als Hausvater ein.

Waisenkinder ohne Familie sind zuvor von der Stadt Leuten zur Pflege übergeben worden, die am wenigsten Geld dafür forderten. Oft sind das Menschen gewesen, die sie dann zum Betteln oder Stehlen eingesetzt haben. Jetzt werden die Kinder durch die Aufnahme in das Rettungshaus früh zum Arbeiten angelernt und können deshalb nach ihrer Konfirmation leicht in Lehrstellen vermittelt werden.

Die diakonische Arbeit in Treysa dehnt sich immer weiter aus, weil von Roques immer neue Bereiche entwickelt, um erkannter Not zu begegnen: Er gründet einen „Verein gegen Hausbettelei“, dessen Mitglieder Bedürftigen freies Essen anbieten. Ein Frauen- und Jungfrauenverein wird gegründet, der Sachspenden für das Rettungshaus sammelt. Daneben entstehen eine Krankenabteilung, eine Suppenküche, eine Kochschule für junge Mädchen und eine Industrieschule.

Ab 1864 werden Schwester ausgebildet

Seit den 1830er Jahren entwickelt sich die Bewegung der Diakonissen: Frauen geloben einfachen Lebensstil und Ehelosigkeit und werden in Mutterhäusern in Krankenpflege oder anderen diakonischen Diensten ausgebildet. Da unverheiratete Frauen im 19. Jahrhundert schutzlos sind, tragen die Diakonissen demonstrativ die Kleidung und die Häubchen verheirateter rheinischer Frauen als Schwesterntracht und leben in der Lebensgemeinschaft von Mutterhäusern, aus der sie in Gemeinden entsandt werden.

Diese Idee verwirklicht Franz von Roques 1864 in Treysa: In einer ehemaligen Papiermühle am Roten Rain, dem heutigen Haus Nazareth von Hephata, werden Schwestern ausgebildet, die dann in Gemeinden Krankenpflege leisten.

+ Burgsitz beziehungsweise Hainer oder auch Hainaer Hof: Dort kamen Straßenkinder unter. © Hartmut Wagner

Da aber in Treysa zu wenige Kranke sind, um die Ausbildung zu gewährleisten, wird das Diakonissenhaus nach wenigen Jahren nach Kassel verlegt, wo es bis heute ist. Kurz vor dieser Verlegung hat aber eine Schwester, die im Sterben liegt, eine Vision der Treysaer Gebäude mit vielen Kindern darin. Daraufhin wird noch vor dem Umzug 1877 eine Erziehungsanstalt für verwahrloste Mädchen eingerichtet, die Keimzelle des heutigen Hephata: Nach wenigen Jahren werden nämlich verstärkt „schwachsinnige“, also geistig behinderte Mädchen hier untergebracht.

Franz von Roques hatte großes Organisationstalent

Franz von Roques ist ein Mensch mit großem Organisationstalent gewesen – das berichten Zeitgenossen und davon erzählen die Einrichtungen, die er aufgebaut hat. Ein früher Schlaganfall nimmt ihm aber viel von seiner Energie: Als von Roques bei großer Hitze auf dem Treysaer Marktplatz Spenden für die Geschädigten eines Großbrands in Mengsberg sammelt, trifft ihn 1875 ein Schlaganfall – mit erst 49 Jahren.

+ Franz von Roques. Pfarrer, 1826 bis 1887. © Repro: Kirchengemeinde Schwalmstadt

Davon erholt er sich nie wieder ganz, obwohl er so weit es geht weiter seiner Arbeit nachgeht. So müssen ihn zum Beispiel die Konfirmanden im Rollstuhl zum Gottes–dienst in die Kirche fahren.

Erst 61-jährig stirbt er am 12. März 1887 und wird unter großer Anteilnahme aus Stadt und Umgebung im Familiengrab beigesetzt, das bis heute besteht.

Wie so oft mischen sich im Lebenswerk des Franz von Roques Erfolge und Rückschläge. Die Grundhaltung seiner Arbeit ist aber sein bleibendes Erbe: Die Hinwendung zu den Bedürftigen und denen, die nur mit Unterstützung auf eigene Füße kommen. Wegen dieser Grundhaltung ist er bei der Gemeindefusion der evangelischen Gemeinden von Treysa und Nachbarorten vor neun Jahren zum Namensgeber geworden.

Von Hartmut Wagner