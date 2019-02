Maischbottich und Würzpfanne: So wird Bier in der Region gebraut 

Wir trinken es nach Feierabend, bei Partys oder zum Genuss. Aber wie wird Bier eigentlich genau hergestellt? Ein Überblick über die Kunst des Bierbrauens.

Wer wissen will, wie Bier gebraut wird, landet automatisch im Sudhaus einer Brauerei. Hier werden in großen Kesseln drei Grundzutaten eines Bieres verarbeitet: Wasser, Malz und Hopfen. Es wird von Braumeistern gerne auch als Herzstück der Brauerei bezeichnet.

Bis das fertige Bier in Flaschen oder Fässer abgefüllt wird, durchläuft es einen mehrstufigen Brauprozess. Die Fachbegriffe lauten Maischen, Läutern und Würzekochen. Wir erklären, was bei diesen Prozessen passiert.

Der Maischbottich

Im Maischbottich werden die gemahlenen Malzkörner mit Wasser vermischt. Die Flüssigkeit wird als Maische bezeichnet und laut dem Deutschen Brauer-Bund auf verschiedene Temperaturen erhitzt. Dabei wird die Getreidestärke durch die in den Malzkörnern enthaltenen Enzyme aufgespalten und zu Malzzucker umgewandelt.

„Das ist der Kernprozess der Sudhausarbeit“, sagt der Geschäftsführer und Diplom-Braumeister der Privatbrauerei Haaß in Treysa, Eckhard Haaß. Für die Herstellung eines alkoholischen Getränks sei eine zuckerhaltige Flüssigkeit notwendig.

Der Läuterbottich

Nach etwa einer Stunde wird die Maische in den Läuterbottich gepumpt. Dort werden nach Angaben des Deutschen Brauer-Bundes die festen Bestandteile der Maische mit einem Siebboden von der Flüssigkeit getrennt. Unter dem Boden sammelt sich die separierte Flüssigkeit, die sogenannte Bierwürze.

+ Treber in einem Läuterbottich einer Brauerei. © Nils Jewko Die festen Stoffe werden in der Fachsprache auch Treber genannt. „Das sind die unlöslichen Bestandteile des Malzes“, erklärt Haaß. Diese werden unter anderem als Tierfutter verwendet.

Die Würzpfanne

Der letzte Schritt im Sudhaus ist schließlich das Würzekochen. Dafür wird die gewonnene Bierwürze in die Würzpfanne geleitet, auf 100 Grad erhitzt und für rund eineinhalb Stunden gekocht. Dabei wird auch der Hopfen zu der Flüssigkeit hinzugegeben.

„Die Inhaltsstoffe des Hopfens lösen sich nur bei hohen Temperaturen“, sagt Diplom-Braumeister Haaß. Es gilt laut dem Deutschen Brauer-Bund eine einfache Regel: Je mehr Hopfen verwendet wird, desto herber schmeckt das fertige Bier.

Gären und reifen

Bis das Bier aber getrunken werden kann, muss es noch gären und reifen. Dazu wird die Bierwürze zunächst abgekühlt und in einem Gärtank mit Hefe vermischt. Innerhalb einer Woche findet laut Haaß die Hauptgärung statt. Der Malzzucker in der Würze wird in dieser Zeit zu Alkohol und Kohlensäure umgewandelt.

+ Eckhard Haaß, Geschäftsführer der Privatbrauerei Haaß, bei der Filtration des Bieres. © Nils Jewko Anschließend reift das Bier noch, indem es für mehrere Wochen gelagert wird. Die Lagerzeit unterscheidet sich je nach Biersorte. „Am Ende der Lagerung spricht man von einem naturtrüben Bier, was durch die Filtration klar wird“, erklärt Haaß. Bei der Filtration werde die noch im Bier befindliche Hefe entfernt. „Dann kann ich es mir am Tank abfüllen und trinken“, sagt Haaß.

+ Eine Flaschenfüllerei in einer Brauerei. © Nils Jewko

Das Bier wird zum Abschluss noch in Flaschen, Fässer oder Dosen abgefüllt. In der Regel übernehmen moderne Anlagen diese Arbeit.

Das Reinheitsgebot legt die Zutaten fest

Wie Bier in Deutschland gebraut wird, ist eigentlich klar geregelt. Das Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516 schreibt Wasser, Malz, Hopfen und Hefe als die einzigen Grundzutaten vor. Doch die Vorschrift wird zunehmend kritisiert, weil sie nur die Beschränkung auf die vier Zutaten regelt.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch bezeichnet das Reinheitsgebot deswegen als „Scheinheitsgebot“. Es würden keine Vorgaben zur Qualität der Rohstoffe und zum Herstellungsverfahren gemacht. Es sei nur eine Herstellungsnorm und eine geschickte Vermarktungsstrategie.

Anlässlich des 500. Jahrestages des Reinheitsgebots kritisierte die Verbraucherorganisation unter anderem, dass Verbraucher nichts von technischen Hilfsmitteln erfahren, die bei der Produktion verwendet werden. Damit sind etwa Kieselgur und der Kunststoff PVPP gemeint, die beim Filtrieren des Biers zur Klärung eingesetzt werden.

Vorläufiges Biergesetz

Diplom-Braumeister Eckhard Haaß weißt die Kritik jedoch zurück. Diese sei „etwas an den Haaren herbeigezogen.“ Es sei erlaubt, solche Stoffe zu verwenden, wenn man sie wieder entfernt. Das ist auch im sogenannten Vorläufigen Biergesetz aus dem Jahr 1993 festgehalten – eine bindende Vorschrift für deutsche Brauereien und damit das eigentliche Reinheitsgebot von heute.

Darin ist auch geregelt, dass beim Brauen von obergärigen Bieren wie Weizen bestimmte Zuckerarten verwendet werden dürfen, also keine Zutat im Sinne des Reinheitsgebots. Aber was bewirken die Grundzutaten beim Brauprozess genau?

+ Hopfen und Malz (eine helle und eine dunkle Variante) sind zwei Grundzutaten für ein Bier. © Armin Haß Zunächst besteht Bier hauptsächlich aus Brauwasser. Dieses hat laut dem Deutschen Brauer-Bund meistens eine bessere Qualität als Trinkwasser. Das Malz beeinflusst unter anderem die Farbe des Bieres, während die Hefe die Bierwürze zum Gären bringt.

Der Hopfen verleiht dem Bier seinen herben Geschmack und beeinflusst dessen Haltbarkeit. „Hopfen ist ein natürliches Konservierungsmittel“, erklärt Haaß. Er sei ein „klarer Befürworter“ des Reinheitsgebots, sagt der Diplom-Braumeister. Es sei auch erlaubt, Bier anders herzustellen. „Nur darf man es dann nicht so nennen.“

Schon gewusst?

Deutschland ist ein Land der Brauereien. Im Jahr 2017 gab es laut des Statistischen Bundesamts bundesweit 1492 Brauereien. Das sind 104 Betriebe mehr als zwei Jahre zuvor. Die meisten Brauereien sind in Bayern ansässig.

Auch das deutschlandweit wichtigste Hopfenanbaugebiet liegt in Bayern und heißt Hallertau. Es soll mit einer Fläche von rund 2400 Quadratkilometern das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt sein.

Das Bier wird natürlich auch gewürdigt, und zwar mit gleich zwei besonderen Feiertagen. Am 23. April wird der Tag des Deutschen Bieres gefeiert. Damit soll an das Reinheitsgebot erinnert werden, das am 23. April 1516 erlassen wurde. Weltweit wird an jedem ersten Freitag im August der Internationale Tag des Bieres gefeiert.

Bei der Lagerung eines Biers spielen der Ort und die Temperatur eine wichtige Rolle. Es sollte laut dem Deutschen Brauer-Bund immer kühl und in dunklen Räumen aufbewahrt werden. Sieben bis neun Grad sei die optimale Temperatur, die ein Bier beim Trinken haben sollte.

Bier hat pro Liter etwa 400 Kalorien. Gar nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Das Problem: Alkohol macht oftmals hungrig.

