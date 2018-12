Schwalmgymnasium Treysa und Hochschule Fulda arbeiten zusammen

Treysa. Mit vielfältigen Projekten zur Berufs- und Studienorientierung bereitet das Schwalmgymnasium Treysa Schüler auch auf die Zeit nach dem Abitur vor.

Um die Entscheidungsfreudigkeit der Schüler zur Studien- und Berufswahl weiter zu fördern, wurde jetzt eine Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule Fulda geschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Diese sieht etwa vor, dass Studierende der Hochschule jeweils in den Kursen der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe Workshops zur Studienorientierung anbieten. Auch werden die Schüler im Folgejahr einen Campustag an der Hochschule verbringen, um dort durch Laborbesuche, Fachvorträge, eine Bibliotheksführung und Gespräche mit Studierenden informative Einblicke zu gewinnen.

Workshops für Lehrer

Geplant ist zudem den Lehrern des Schwalmgymnasiums durch Workshops und Informationsveranstaltungen Einblicke in die gegenüber der eigenen Studienzeit stark veränderte Studienlandschaft zu ermöglichen, heißt es weiter.

Bestärkt werden diese Anliegen durch Hochschulpräsident Prof. Dr. Karim Khakzar, der hervorhob, dass die Hochschule durch solche Kooperationen den Übergang von der Schule ins Studium unterstützen wolle, da man immer deutlicher wahrnehme, dass die richtige Wahl eines Studiengangs an einer Hochschule vielen Schülern Schwierigkeiten bereitet.

Es sei daher wichtig, dass die Hochschule frühzeitig über die Möglichkeiten und Anforderungen informiere. Vor allem auch mit den Lehrern wolle die Hochschule dazu ins Gespräch kommen.

Über die fachlichen Qualifikationen im Unterricht und den in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe neu eingeführten Kurs zur Berufs-, Studien- und Methodenorientierung hinaus konnten mittlerweile vor allem der jährlich mit Unternehmen der Region organisierte Firmeninformationstag FIT und der vom Ehemaligenverein im Zweijahresrhythmus angebotene Berufsorientierungsabend BOA fest etabliert werden.

Hochschulinformationstage im Schuljahresplan

Seit vielen Jahren sind auch die Hochschulinformationstage, an denen Schüler der Oberstufe sich in Marburg, Kassel oder Gießen vor Ort über die Studienmöglichkeiten informieren, fest in den Schuljahresplan integriert.

Der Leiter der gymnasialen Oberstufe des Schwalmgymnasiums, Dr. Michael Funke, und Schulleiter Frank Siesenop sowie die Angehörigen der Hochschule Fulda zeigten sich erfreut über das Zustandekommen der Kooperation, die einen weiteren Baustein im Konzept der schulischen Berufs- und Studienorientierung und eine wichtige Öffnung der Schule durch Einbindung externer Institutionen darstellt.