Schwalmstadion Treysa: Footballer organisierten Benefizspiel

Treysa. Siegt Kraft und Erfahrung oder die junge Schnelligkeit? Diese Frage stellte sich zu Beginn des Football-Benefizspiels am Samstagnachmittag im Schwalmstadtion.

Die Rhein-Main Oldstars, ein Zusammenschluss von vielen ehemaligen Profi-Footballern, traten gegen das Team United, ein Team mit Spielern aus Schwalmstadt, Marburg und Eschwege an. 56 Oldstars forderten 80 United-Footballer für den guten Zweck heraus.

Der Erlös des gesamten Matches kommt dem Nothilfe-Kinderheim in Frankfurt-Rödelheim zu Gute, mit denen die Oldstars seit sechs Jahren eine Partnerschaft pflegen. „Insgesamt konnten wir dem Kinderheim schon etwa 15 000 Euro zukommen lassen“, erklärte Tom Warm, Organisator und Oldstarmitstreiter.

Viele der Oldstar-Spieler hätten einst in der Nationalmannschaft gespielt oder bereits Deutsche Meisterschaften errungen und so steckten auch hinter den ergrauten Bartträgern und nicht mehr ganz so athletisch gebauten Herren echte Pfundskerle. „Wir haben in unserer Jugend noch ein ganz anderes Footballspiel kennengelernt. Bei uns ging es härter zur Sache und die Kraft und Masse bringen wir heute noch allemal aufs Spielfeld“, sagte Warm.

Ein gemeinsames Training

Schon in den vergangenen fünf Benefizspieljahren waren stets die Oldstars als Sieger vom Platz gegangen, doch angesichts des enormen Spieleraufgebotes der Uniteds sei der Spielausgang am Samstag offen gewesen. Für eine große Vorbereitung war bei den Oldstars auch keine Zeit geblieben und so gab es lediglich am Vorabend im Schwalmstadion eine gemeinsame Trainingseinheit. „Wir leben in der gesamten Republik verteilt, manche von uns kommen auch aus Österreich, der Schweiz oder Ungarn“, verdeutlichte Warm. Football sei jedoch grundsätzlich eine Sportart der großen Gemeinschaft und so sei es auch gleich, wo einer lebe, welche Hautfarbe, Religion oder Körperstatur er habe. „Wir haben für jeden Spieler eine passende Position.“

Football sei längst keine Nischensportart mehr und erfahre inzwischen auch in den Medien mehr Aufmerksamkeit. „Football hat sich etabliert“, ist Warm überzeugt, der weiß, dass die Liebe zum Football auch viele ehemaligen Spieler nicht mehr loslässt. „Football ist einfach großer Spaß“, so Warm, der so auch die steigenden Oldstars-Zahlen erklärt.

Am Samstag war der älteste Spieler 59 Jahre alt. Drei Mal kamen die Rettungssanitäter. „Das ist eben Sport. Es war dennoch ein faires und tolles Football-Event“, freute sich der Sprecher, der mit den Oldstars als Sieger und einem Endergebnis von 8:21 vom Platz ging. Für die gute Laune hatten auch die beiden Cheerleader-Teams aus Schwalmstadt und dem Saarland gesorgt. Sie feuerten die Spieler immer wieder an und unterhielten die etwa 350 Gäste mit Tanz und Akrobatik-Einlagen.