Sommersause auf dem Haaßehügel erstmals mit Festzug

Ihre bereits vierte Großveranstaltung veranstalteten die Schwälmer Burschen mit ihrer diesjährigen Sommersause auf dem Treysaer Haaßehügel.

Mit über 200 Besuchern am Freitagabend und über 500 Besuchern am Samstagabend waren die Schwälmer Burschen zufrieden, auch im nächsten Jahr ist wieder ein großes Event geplant.

Sie hatten sich vor rund vier Jahren gegründet, um das Veranstaltungsleben in der Schwalm aktiv mitzugestalten. Mit den Treeser Burschen und der Hutzelkirmes haben die Mitglieder allerdings nichts zu tun. Sie organisieren eigene Aktionen und setzen bewusst andere Schwerpunkte. Ein Zelt, ein Weinstand und eine Imbissbude sowie aufwendige Dekorationen sorgten für das richtige Flair.

+ Die „Brähme“waren auch dabei: Motivwagen der Burschenschaft Seigertshausen. Die stechende Bremse, auf Platt Brähme, ist Namensgeber. © Jörg Döringer

Die Sommersause startete am Freitag mit einem Rockabend mit „Dezibel“. Die Band präsentierte ab 21.30 Uhr das Beste aus den vergangenen 30 Jahren und sorgte für gute Stimmung im Festzelt. Am Samstagabend war großes Burschenschaftstreffen, die Gruppen reisten aus dem gesamten Schwalm-Eder-Kreis an. Die Coverband „Schall und Rauch“ aus Bingen am Rhein brachte etliche Hits der Siebziger- bis Neunzigerjahre mit. Ihre einzigartige Mixtur aus professioneller Live-Performance eines breiten Coverband-Spektrums von Rock bis Pop aber auch fetten Clubsounds und einer spektakulären Lichtshow brachte den Sound für eine unvergessliche Partynacht im richtigen Format auf die Bühne.

+ Was wäre, wenn die Brandschützer sich einfach mal alle zum Urlaub abmelden? Motivwagen mit der Feuerwehr Treysa. © Jörg Döringer

Mit insgesamt über 20 Jahren Bühnenerfahrung verstanden es die sechs Musiker, das Schwälmer Publikum mit ihrem pulsierenden Groove, ihren einzigartigen Solomomenten und ihrem kraftvollen mehrstimmigen Gesang zu begeistern. Angetrieben wurden die Band und die Menschen im Zelt von den unglaublichen Stimmen der ehemaligen „The Voice of Germany“-Kandidatin Kristin Lohse und Giovanni Lombardo.

Sonne, Strand und mehr

Zum ersten Mal war auch ein Zeltgottesdienst ins Programm eingebaut, mit ihm begann der Sausen-Sonntag. Premiere hatte auch der Festzug gestern Nachmittag. Er verlief durch die Mainzer Gasse über den Marktplatz, durch die Steingasse, die Wagnergasse, die Bahnhofstraße und die Ascheröder Straße. Das Motto lautete „Sommer, Sonne, Strand und mehr“. Die Schwälmer Burschen verwandelten somit bei schönem Sommerwetter die Innenstadt in ein Sommerparadies und luden während des Festzuges alle Besucher zu einem Kirmesbier ein. Das Blasorchester Schwalmstadt begleitete den Zug musikalisch.

+ „The Voice of Germany“-Kandidatin: Kristin Lohse. © Jörg Döringer

Die Idee hatten die Schwälmer Burschen schon im letzten Jahr, man wollte unbedingt auch mal wieder in Treysa einen Umzug organisieren, in Treysa wieder etwas Besonderes bieten. Er umfasste immerhin 25 Motivwagen und insgesamt 300 Teilnehmer, zahlreiche Menschen schauten zu. In den zurückliegenden Wochen und Monaten war viel Zeit investiert, um die Idee erfolgreich umzusetzen. „Auch im nächsten Jahr ist wieder ein Festumzug geplant“, sagten Lisa Schwalm und Jacqueline Gonther von Burschen.