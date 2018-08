Feuerwehr Treysa gab beim Tag der offenen Tür Einblick in ihre Arbeit

Höhenrettungsübung am Feuerwehrhaus: Ralf Schenk rettete in einer Übung zum Tag der offenen Tür seinen Kameraden Manuel Schwalm sicher vom Dach.

Treysa. Aufgrund der Dürre waren die Feuerwehren zuletzt im Dauereinsatz. Die Treysaer Wehr warb jetzt um neue Mitglieder, denn: Ihr Aufgabengebiet wachse ständig.

Hoch hinaus ging es für den Höhenretter Ralf Schenk, der im Rahmen einer Schauübung zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr am Samstagmittag Kamerad Manuel Schwalm vom Dach der Feuerwache rettete. „Wir sind gerade im Aufbau einer Höhenrettungsgruppe“, erklärte Stadtbrandinspektor Thomas Thiel.

Unlängst seien einige Höhenrettungsmaterialien beschafft worden und in gut zwei Wochen sei auch die neue Drehleiter vor Ort. „Das sind die letzten Tage für unsere über 25 Jahre alte Drehleiter“, sagte Wehrführer Björn Bachmann.

Das neue Fahrzeug ermöglicht den Wehrleuten ein Arbeiten in bis zu 30 Metern Höhe, was sechs Meter mehr sind als bei dem bisherigen Modell.

Werben für das Ehrenamt

Für die Übung am Samstag taugte jedoch auch die alte Drehleiter, an der unzählige Seile befestigt wurden, um eine Trage zum Retten des angeblich verletzten Feuerwehrmannes vom Dach der Wache hinabzulassen. Ralf Schenk ist ein Experte in Sachen Höhenrettung und manövrierte seinen Kameraden Manuel Schwalm sicher zu Boden.

„Wir nutzen solch einen Tag der offenen Tür, um für unser Ehrenamt zu werben, neue Mitstreiter zu finden und bitten um Verständnis in der Gesellschaft“, sagte Thiel, der es nicht nachvollziehen kann, dass beispielsweise immer häufiger die Ausfahrt des Feuerwehrgeländes zugeparkt sei.

Allein am vergangenen Wochenende rückten die Ehrenamtlichen zu 13 Einsätzen aus, pumpten Keller aus, entfernten umgefallene Bäume oder sperrten überflutete Straßen.

Nachwuchsarbeit ist unverzichtbar

„Unser Aufgabengebiet wächst ständig. Wenn die Autobahn fertiggestellt sein wird, werden weitere Szenarien auf uns zukommen“, so Thiel, der hofft, dass die Arbeitgeber der Region weiterhin Verständnis für die Notwendigkeit der Feuerwehr haben.

„Leider wird es in vielen Firmen immer schwieriger, einen Einsatz ins Arbeitsgeschehen zu integrieren“, weiß Thiel. So sei die Nachwuchsarbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehrgruppen auch unverzichtbar, um immer wieder neue Kräfte für die Abteilung der Aktiven zu generieren.

„Unser Kinder- und Jugendfeuerwehrgruppen freuen sich jederzeit über neue Mitstreiter. Sie treffen sich immer samstags ab 14.30 Uhr an der Feuerwache“, so der Wehrführer.

Die Jugendfeuerwehr zeigte ihr Können beim Aufbau eines Löschangriffs und die Aktiven simulierten in einer weiteren Übung noch das Retten einer Person bei einem Verkehrsunfall. Kinderhüpfburg und Verpflegungsstationen rundeten das Programm des Feuerwehrtages ab.

Von Regina Dörhöfer